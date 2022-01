Seegene tukee horjumatta Israelin pyrkimyksiä hallita omikron-muunnosta toimittamalla oikea-aikaisesti viisi miljoonaa testiä

Seegene vie COVID-19-testejä, joilla havaitaan COVID-19 ja omikron, sekä Master-testiä, joka erottaa COVID-19:n muista hengitystieviruksista

SOUL, Etelä-Korea, 25. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayritys, ilmoitti tänään toimittaneensa Israelille yli viisi miljoonaa COVID-19-testiä, jotka auttavat havaitsemaan ja lieventämään omikron-muunnoksen leviämistä. Yhtiö lähetti 1,7 miljoonaa diagnostista testiä ja niihin liittyviä kulutustuotteita joulukuussa 2021, ja vielä 3,4 miljoonaa testiä on tarkoitus toimittaa tammikuussa.

Kuten suuressa osassa maailmaa Israel alkoi kärsiä COVID-19-testien puutteesta, koska omikron aiheutti ennennäkemättömän määrän tartuntoja. Vakavinta on, että niiden flunssa- tai "flurona"-potilaiden määrä, joilla saattaa olla samanaikaisesti flunssa- ja COVID-19-tartunta, näyttää kasvavan tänä talvena. Seegenen COVID-19-testien nopean toimituksen odotetaan kattavan noin 57 % Israelin yhdeksän miljoonan hengen väestöstä, ja tällä on keskeinen rooli mahdollisen "twindemia"-kauden hallinnassa.

"Tuemme horjumatta maita, jotka tarvitsevat COVID-19-testejä kansainvälisen terveyden parantamiseksi", sanoo tri Jong-Yoon Chun, Seegenen perustaja ja toimitusjohtaja. "On selvää, että Seegenen tarkat COVID-19-testit, joilla seulotaan kaikki COVID 19-muunnokset ja hengitysteiden olennaiset paneelit kattavat syndromiset testit, tulevat olemaan tärkeitä kansainvälisille pyrkimyksille palata normaaliin. Molemmat testit auttavat myös elämään COVID-19:n ja muiden hengitystieinfektioiden kanssa."

Seegene lähettää Israeliin erilaisia tuotteita, kuten Allplex™ SARS-CoV-2 Master -testejä ja Allplex SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV -testejä.

Seegenen Allplex™ SARS-CoV-2 Master -testillä voidaan määrittää nopeasti uuden omikron-muunnoksen leviäminen reaaliajassa multiplex-PCR-teknologialla, joka tunnistaa positiiviset tapaukset ja muunnokset nopeasti yhdessä reaktiossa.

Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV -testillä voidaan määrittää hengitystieoireiden tarkka syy. Yhdellä testillä voidaan erottaa influenssa A ja B, RSV ja COVID-19.

Seegene, Inc. on perustettu Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2000, ja sillä on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Lähi-idässä. Seegene, Inc. on in vitro -diagnoosiyhtiö (IVD), joka on tuottanut innovatiivisia teknologioita hyödyntäviä tuotteita uraauurtavien T&K-toimintojensa avulla.

