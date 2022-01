Seegene sigue apoyando los esfuerzos de Israel por controlar la variante ómicron con la entrega oportuna de cinco millones de pruebas

Seegene exportará la prueba que detecta la COVID-19 y la variante ómicron junto con su prueba Master Assay que distingue entre la COVID-19 y otros virus respiratorios

SEÚL, Corea del Sur, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la empresa surcoreana líder en diagnóstico molecular, anunció hoy su entrega a Israel de más de cinco millones de pruebas de COVID-19 con el fin de ayudar a detectar y mitigar la propagación de la variante ómicron. La empresa envió 1,7 millones de pruebas de diagnóstico e insumos relacionados en diciembre de 2021 y tiene previsto proporcionar otros 3,4 millones de pruebas en enero.

Al igual que gran parte del mundo, Israel comenzó a experimentar una escasez de pruebas para la detección de la COVID-19 debido a que la variante ómicron está experimentando un aumento sin precedentes en los casos. Lo que es más relevante, el número de pacientes con gripe o "flurona" que pueden estar infectados con gripe y COVID-19 al mismo tiempo parece ir en aumento este invierno. Se espera que la entrega expedita de pruebas de COVID-19 por parte de Seegene cubra aproximadamente el 57 % de la población total de Israel, de 9 millones de habitantes, y desempeñe un papel crucial en el control de la posible temporada de "epidemia doble".

"Seguiremos apoyando a los países que necesitan pruebas de COVID-19 para mejorar la salud mundial", afirmó el Dr. Jong-Yoon Chun, fundador y director ejecutivo de Seegene. "Es evidente que las pruebas precisas de Seegene para detectar todas las variantes de la COVID-19 y las pruebas sindrómicas con el panel respiratorio esencial serán claves en el esfuerzo global por volver a la normalidad. Ambas pruebas también ayudarán a gestionar las vidas con COVID-19 y otras infecciones respiratorias".

Seegene enviará varios productos a Israel, incluidas sus pruebas Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay y Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV.

La prueba Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay de Seegene puede determinar rápidamente la propagación de la nueva variante ómicron en tiempo real gracias a su tecnología PCR multiplex, que identifica rápidamente los casos positivos y esas variantes mediante una sola reacción.

La prueba Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay puede determinar la causa exacta de los síntomas respiratorios. Una sola prueba puede distinguir entre influenza A y B, RSV y COVID-19.

Acerca de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. fue fundada en Seúl, Corea del Sur, en el año 2000 y cuenta con subsidiarias en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Oriente Medio. Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que convierte tecnologías innovadoras en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es dueña de su tecnología original patentada, la cual incluye DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide; oligonucleótido de cebado dual) para la amplificación de múltiples objetivos; TOCE™ para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que ofrece valores individuales de umbral de ciclos (Ct) para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y mTOCE™, la tecnología multiplex para la detección de mutaciones. Con la aplicación de estas tecnologías de diagnóstico molecular (MDx) de vanguardia en los kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad, especificidad y cobertura de enfermedades en una sola prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes. Gracias a lo cual, puede proporcionar productos de PCR precisos de alta multiplexación que apuntan y detectan genes de diversos agentes patógenos simultáneamente por cada canal de fluorescencia. Esta característica ahorra drásticamente tiempo y costos de prueba. Seegene sigue estableciendo nuevos estándares en MDx mediante sus innovaciones de vanguardia.

