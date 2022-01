Seegene continua a apoiar os esforços de Israel para controlar a variante Ômicron com oportuna entrega de cinco milhões de testes

Seegene exporta teste de COVID-19 que detecta a COVID-19 e a Ômicron, juntamente com seu Master Assay que distingue entre a COVID-19 e outros vírus respiratórios

SEUL, Coreia do Sul, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), a principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, anunciou hoje que entregou mais de cinco milhões de testes de COVID-19 para Israel para ajudar a detectar e mitigar a disseminação da variante Ômicron. A empresa enviou 1,7 milhão de testes de diagnóstico e consumíveis associados em dezembro de 2021, e outros 3,4 milhões de testes estão programados para serem entregues em janeiro.

À semelhança de grande parte do mundo, Israel experimenta escassez de testes de COVID-19 após um surto sem precedentes de casos provocado pela Ômicron. Como agravante, o número de pacientes com gripe ou "flurona" que podem ser coinfectados com gripe e COVID-19 aparenta aumentar durante o inverno deste ano. Espera-se que a rápida entrega dos testes de COVID-19 da Seegene cubra aproximadamente 57% da população total de nove milhões de habitantes de Israel e tenha um papel fundamental no controle da potencial "twindemic" (combinação das palavras "twin", gêmea, e "pandemic", pandemia).

"Continuaremos a dar apoio aos países que precisem de testes de COVID-19 para melhorar a saúde global", disse o Dr. Jong-Yoon Chun, fundador e CEO da Seegene. "Acreditamos que os testes precisos de COVID-19 da Seegene, que detectam todas as variantes da COVID 19, e os testes sindrômicos com o painel essencial respiratório serão a chave para o esforço global de retorno à normalidade. Ambos os testes também ajudarão a gerenciar a vida entre a COVID-19 e outras infecções respiratórias."

A Seegene enviará vários produtos para Israel, incluindo seu Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay e o teste Allplex SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV.

O Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay da Seegene pode monitorar rapidamente a disseminação da nova variante Ômicron em tempo real com tecnologia de PCR multiplex, identificando com rapidez casos positivos e essas variantes em uma única reação.

O teste Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV pode determinar a causa exata dos sintomas respiratórios. Um único teste pode distinguir entre gripe A e B, RSV e COVID-19.

Acesse www.seegene.com para mais informações.

Sobre a Seegene, Inc.

A Seegene, Inc. foi fundada em Seul, Coreia do Sul, em 2000 e tem subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil, Colômbia e Oriente Médio. A Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando tecnologias inovadoras em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&D. A Seegene possui suas tecnologias patenteadas originais como a DPO™ (oligonucleotídeo de priming duplo) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™ para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo, que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para testes quantitativos; e a tecnologia multiplex de detecção de mutações mTOCE™. Com essas tecnologias de diagnóstico molecular (MDx) de ponta aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade, especificidade e cobertura de doenças por teste de PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex precisos que têm como alvo e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente por canal de fluorescência. Esse recurso economiza imensamente o tempo e o custo dos testes. A Seegene continua a estabelecer novos padrões em diagnóstico molecular com inovações avançadas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.