Seegenen lukuisia teknologioita yhdistävä PCR-testi, jolla voidaan havaita uusi Omicron-variantti

Allplex™ SARS-CoV-2 Master -testillä voidaan havaita villityyppin koronavirus ja Omicron-variantti samanaikaisesti yhdessä reaktiossa.

Seegene auttaa diagnostiikan tarpeessa olevia maita hidastamaan Omicronin leviämistä

SOUL, Etelä-Korea, 6. joulukuu 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayritys, vahvisti tänään, että sen Allplex™ SARS-CoV-2 Master -testi pystyy havaitsemaan Omicronin. Vakiintuneella PCR-testillä tunnistetaan neljä SARS-CoV- 2 -geeniä ja viisi merkittävää mutaatiota piikkiproteiinissa yhdessä reaktiossa. Testi antaa neljän tunnin sisällä tarkkoja tuloksia siitä, onko henkilö COVID-19-positiivinen ja onko hänellä Omicron-variantti. Testin äytön edistämiseksi Seegene tukee maita, jotka tarvitsevat testejä Omicron-tapausten nopeaan havaitsemiseen ilman täydellisen genomisen sekvensoinnin edellyttämää työvoimaa ja laitteistoa.

Allplex™ SARS-CoV-2 Master -määrityksessä havaitaan samanaikaisesti neljä villityypin SARS-CoV-2-geeniä (E-geeni, RdRP-geeni, N-geeni ja S-geeni) ja viisi merkittävää S-geenimutaatiota: HV69/70-poisto, Y144-poisto, E484K, N501Y ja P681H. Koska Viimeisin Omicron-muunnos sisältää HV69/70-poisto-, N501Y- ja P681H-mutaatiot, tällä CE-IVD-merkityllä testillä voidaan havaita Omicron variantti alustavasti.

Ensimmäinen Omicron (B.1.1.529) -tapaus raportoitiin Maailman terveysjärjestölle (WHO) 24. marraskuuta. Vain kaksi päivää myöhemmin WHO nimesi variantin huolestuttavaksi variantiksi (VOC) perustuen sen poikkeuksellisen suureen mutaatiomäärään ja varhaisiin todisteisiin sen nopeasta leviämisestä. Monista nopeasti käyttöön otetuista matkustuskielloista huolimatta variantista on nyt havaintoja Afrikassa, monissa Euroopan maissa ja muutamissa Aasian maissa.

Uusien varianttien tunnistamiseen liittyy tyypillisesti eristetyn viruksen seuraavan sukupolven sekvensointi, joka vie muutaman päivän täydellisen tuloksen saamiseksi. Nopeampaa havaitsemista varten Seegenen Allplex™ SARS-CoV-2 Master -testillä voidaan tunnistaa variantti jo seulonnan ensimmäisessä vaiheessa. Sen jälkeen kansanterveysviranomaiset voivat nopeasti eristää, jäljittää ja ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka ovat saaneet tartunnan tästä huolestuttavasta variantista.

"Omicronin leviämisen hillitsemiseksi on erittäin tärkeää, että Omicron-variantti tunnistetaan ennalta ehkäisevästi ensisijaisessa seulontavaiheessa. Tässä tarkoituksessa tuemme maita, jotka tarvitsevat testejämme viimeisimmän muunnoksen nopeampaan havaitsemiseen", sanoo tri Jong-Yoon Chun, Seegenen perustaja ja toimitusjohtaja. Seurannan tehostamisen lisäksi asiaankuuluvien karanteenitoimenpiteiden täytäntöönpano antaa eri puolilla maailmaa oleville maille enemmän aikaa hillitä lisääntyviä Omicron-tartuntoja ja suojella kansalaisiaan.

