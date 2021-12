Seegenes High Multiplex PCR-analyse er i stand til at påvise den nye Omikron-variant

Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay kan samtidigt påvise både vildtype-coronavirus og Omikron-varianten i et enkelt testrør

Seegene kan hjælpe lande, der har brug for diagnostiske værktøjer til at bremse spredningen af Omikron

SEOUL, Sydkorea, 6. december 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, bekræftede i dag, at deres Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay er i stand til at påvise Omikrons unikke mutationsmønster. Den veletablerede PCR-baserede test genkender fire SARS-CoV-2-gener og fem markante mutationer på spikeproteinet, alt sammen i et enkelt testrør. Dette giver inden for 4 timer nøjagtigtsvar på, om en person tester positiv for COVID-19, og om personen er smittet med Omikron-varianten. Seegene ønsker at udbrede brugen af testen til lande, der har brug for tests, så de hurtigt kan påvise tilfælde af Omikron uden det ekstra arbejde og det udstyr, der kræves til fuld genomisk sekventering.

Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay påviser samtidigt fire vildtyper af SARS-CoV-2-gener (e-genet, RdRP-genet, N-genet og S-genet) og fem markante mutationer af S-genet: HV69/70-deletion Y144-deletion, E484K, N501Y og P681H. Da den seneste Omikron-variant indeholder HV69/70-deletion samt N501Y- og P681H-mutationer, kan denne CE-IVD-mærkede test påvise Omikron.

Det første Omikron (B.1.1.529) -tilfælde blev rapporteret til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den 24. november. Blot to dage senere betegnede WHO varianten som en variant, der vækker særlig bekymring (VOC), baseret på dens usædvanligt store antal mutationer og de tidlige tegn på dens spredning. På trods af en række hurtigt gennemførte rejseforbud er den nu blevet rapporteret i Afrika, mange europæiske lande og nogle få asiatiske lande.

Processen med at identificere nye varianter involverer typisk nextgeneration-sekventering af den isolerede virus, hvor det normalt ville tage et par dage at få det komplette resultat. For hurtigere påvisning kan Seegenes Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay påvise varianten i screeningens allerførste fase. De offentlige sundhedsmyndigheder kan derefter hurtigt finde og kontakte personer, der er smittet med denne bekymrende variant.

"For at kunne begrænse den videre spredning af Omikron er det yderst vigtigt forebyggende at kunne påvise Omikron-varianten på det primære screeningsstadium. Med henblik herpå vil vi fuldt ud hjælpe lande, der har brug for vores tests for at muliggøre en hurtigere påvisning af den seneste variant," siger Dr. Jong-Yoon Chun, Seegenes grundlægger og CEO. Styrkelse af overvågningstest og implementering af relevante karantæneforanstaltninger vil give lande over hele verden mere tid til at inddæmme den stigende Omikron-smitte og beskytte borgerne.

