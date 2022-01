Seegenes Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay unter Health Canadas Interim Order zugelassen

Der syndromische Assay von Seegene identifiziert COVID-19 und Influenza A/B/RSV-Infektionen in einer einzigen Reaktion.

SEOUL, Südkorea, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Südkoreas führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen, gab bekannt, dass es am 11. Januar die Zulassung für den Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay gemäß der Interimsverordnung von Health Canada erhalten hat.

Der Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay von Seegene ist ein Multiplex Real-time-PCR-Assay, der die gleichzeitige Amplifikation und Differenzierung von Atemwegssymptomen ermöglicht. In einer einzigen Reaktion kann er zwischen Influenza A, B, RSV und COVID-19 unterscheiden. Dieser Assay wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung einer möglichen „Zwillingsinfektion" spielen, da das Land einen Anstieg sowohl bei den Grippepatienten als auch bei den COVID-19-Patienten erwartet.

Um die steigende Nachfrage nach COVID-19-Tests in Kanada zu decken, hat Seegene am 13. Januar 340.000 COVID-19-Tests per Charterflug nach Kanada geliefert.

„Die Nachfrage nach COVID-19-Tests steigt aufgrund des Wiederauftretens bestätigter Fälle sprunghaft an", sagte Ho Yi, Chief Sales and Marketing Officer von Seegene. „Wir sind bestens darauf vorbereitet, weltweit genügend Testkits zu liefern, und werden auch weiterhin ein starker globaler Partner bei den Bemühungen sein, die Ausbreitung von COVID-19 in den Griff zu bekommen." Diese jüngste Zulassung stellt eine große Chance für Seegene dar, da es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Bekanntheitsgrad in den umliegenden Ländern Kanadas, wie Lateinamerika und anderen zu steigern.

Das im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea, gegründete Unternehmen Seegene, Inc., mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und im Nahen Osten, ist ein Unternehmen der In-vitro-Diagnostik (IVD), das durch seine bahnbrechenden F&E-Aktivitäten innovative Technologien in Produkte umsetzt. Seegene verfügt über eigene patentierte Technologien, darunter DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) für die Amplifikation mehrerer Targets; TOCE™ für die Detektion mehrerer Targets in einem einzigen Kanal; MuDT™, die weltweit erste Real-time-PCR-Technologie, die individuelle Ct-Werte für mehrere Targets in einem einzigen Kanal für quantitative Assays liefert; und mTOCE™ Multiplex-Mutationsdetektionstechnologie. Mit diesen hochmodernen molekulardiagnostischen (MDx) Technologien, die auf Diagnosekits und andere Hilfsmittel angewandt werden, hat Seegene die Sensitivität, Spezifität und Krankheitsabdeckung pro PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht, indem es präzise Multiplex-PCR-Produkte bereitstellt, die auf die Gene mehrerer Krankheitserreger abzielen und diese gleichzeitig pro Fluoreszenzkanal nachweisen. Diese Funktion spart erheblich Zeit und Kosten. Seegene setzt weiterhin neue Standards im Bereich MDx durch bahnbrechende Innovationen.

