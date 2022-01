Seegenes Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV-analys har fått nödgodkännande av kanadensiska hälsovårdsmyndigheten

Seegenes syndromanalys upptäcker covid-19- och influensa A/B/RSV-infektioner i ett och samma test.

SEOUL, Sydkorea, 20 januari, 2022 /PRNewswire/ – Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas ledande företag inom molekylärdiagnostik, meddelade att man den 11 januari av kanadensiska hälsovårdsmyndigheten har fått nödgodkännande för sin Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV-analys.

Seegenes Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV-analys är en multiplex PCR-analys i realtid som möjliggör samtidig amplifiering och differentiering av respiratoriska symtom. I ett och samma test kan man särskilja mellan influensa A, B, RSV och covid-19. Analysen förväntas spela en avgörande roll för att svara på en potentiell s.k. "twindemic" eftersom landet förutser en ökning av både influensapatienter och covid-19-patienter.

För att stödja Kanada, som upplever en ökande efterfrågan på COVID-19-tester, levererade Seegene den 13 januari 340 000 covid-19-tester till Kanada med ett chartrat flygplan.

"Efterfrågan på covid-19-tester skjuter i höjden eftersom antalet bekräftade fall åter stiger", säger Ho Yi, Chief Sales and Marketing Officer på Seegene. "Vi är fullt redo att leverera tillräckligt med testsatser globalt och ska fortsätta att vara starka globala partners i arbetet med att hantera spridningen av covid-19." Detta senaste godkännande förväntas vara en viktig möjlighet för företaget, eftersom det innebär att Seegene kan öka medvetenheten om sin produkt i regioner i Kanadas närhet, som Latinamerika med flera.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. grundades i Seoul, Sydkorea 2000 och har dotterbolag i USA, Kanada, Tyskland, Italien, Mexiko, Brasilien, Colombia och Mellanöstern. Seegene, Inc., ett företag inom in vitro-diagnostik (IVD), har genom sin banbrytande FoU-verksamhet omsatt innovativ teknik till produkter. Seegene äger sin ursprungliga patentteknik, inklusive DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) för multipel målförstärkning; TOCE, för multipel måldetektering i en enskild kanal; MuDT, världens första PCR-teknik i realtid som tillhandahåller individuella Ct-värden för flera mål i en och samma kanal för kvantitativa analyser och mTOCE™, multiplex mutationsdetekteringsteknik. Med sina banbrytande molekylära diagnostiktekniker (MDx), som tillämpas på diagnostiska satser och andra verktyg, har Seegene förbättrat känsligheten, specificiteten och sjukdomstäckningen hos PCR-test till oöverträffade nivåer, genom sina exakta PCR-produkter med hög multiplex nivå, som samtidigt inriktar sig på och upptäcker gener från flera patogener per respektive fluorescenskanal. Funktionen sparar dramatiskt tid och kostnader för testningen. Seegene fortsätter att sätta nya standarder för MDx med sina banbrytande innovationer.

