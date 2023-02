Seguindo adiante - MYEO e EdHeroes colaboram para abrir um novo centro de educação no Sudeste Asiático

TRIESEN, Liechtenstein, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A EdHeroes é uma iniciativa educacional global que busca apoiar e inspirar os líderes da educação em todo o mundo. Ao conectar famílias, organizações, professores e muitos outros, a EdHeroes tem como objetivo catalisar projetos e melhorar o acesso e a qualidade da educação para todos. Esta missão está em sinergia com a filosofia de educação de jovens da MYEO, uma vez que ambas as iniciativas são apaixonadas por levar educação a crianças e jovens carentes em todo o mundo. Essa paixão compartilhada resultou na abertura bem-sucedida do novo Hub em Mianmar.

Para reforçar ainda mais o projeto, o fórum "Future Ready!" foi realizado em fevereiro, apresentando novas estratégias inovadoras de aprendizagem aos professores e estudantes locais, com palestras de Suchetha Bhat, CEO da Dream a Dream , e Monirath Siv, CEO da Teach For Cambodia (TFC).

"Foi uma honra representar a Dream a Dream como CEO e a EdHeroes como membro do conselho consultivo neste evento. Foi uma ótima plataforma que apresentou os compromissos da MYEO com a construção de soluções equitativas localmente, ao mesmo tempo em que aprendemos e ouvimos vários especialistas em todo o mundo", disse Suchetha Bhat.

Htet Thiri Shwe, CEO da MYEO: "A educação em Mianmar está em uma situação crítica, com milhares de jovens não frequentando escolas e universidades. Somente nos conectando com a comunidade global da EdHeores e aprendendo uns com os outros, podemos superar essas adversidades e desafios."

Entre os diversos profissionais e vozes importantes que também compareceram para compartilhar suas experiências e conhecimentos, destacaram-se Varsha Pillai (Dream a Dream), Farhannisa Nasution (EdHeroes Indonesia), Thurein Aung (Doh Eain), Achmad Adhitya (Solo Technopark), Pin Kasemsiri (Generation Thailand), Sachal Aneja (Plan International).

Os tópicos incluíram: uma breve visão geral dos desafios que a educação enfrenta; o que uma pessoa comum pode fazer para garantir uma educação sustentável e equitativa; como preencher a lacuna de habilidades por meio de nossas iniciativas; e os benefícios da integração tecnológica na educação.

Esta foi a primeira iniciativa lançada pela recém-nomeada CEO da EdHeroes, Alina Baimen. Alina está na EdHeroes desde o início e ajudou a construí-la desde os valores até a visão. Ela co-fundou a EdHeroes Network como a conhecemos agora, o que facilitou a transição para o cargo de CEO.

Com o lançamento bem-sucedido do Hub, Alina já está olhando para o próximo passo da EdHeroes para levar educação para aqueles que atualmente não a recebem.

