Segway a reçu un prix de la HKQAA, qui souligne les progrès réalisés en matière de durabilité des produits et de leadership dans le domaine des énergies propres

HONG KONG, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Segway, leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix Green and Sustainable Innovation and Technology Contribution Award de la Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA). Le prix a été remis le 17 décembre lors du HKQAA Green and Livable City Innovation & Technology Forum, qui s'est tenu au Parc scientifique de Hong Kong.

Cette reconnaissance souligne les réalisations continues de Segway en matière de développement durable, en particulier les principes de conception écologique illustrés par les trottinettes électriques partagées Apex D110 et Max S90L. Ces dernières années, l'entreprise a continuellement renforcé son engagement en faveur du développement durable en lançant des produits écologiques, en mettant en place des chaînes d'approvisionnement responsables et en produisant de l'énergie propre, afin de répondre aux attentes croissantes des villes, des opérateurs et des utilisateurs finaux en matière d'options de mobilité plus propres et plus transparentes dans le monde entier.

L'écologie dès la conception : Un engagement de longue date en faveur de produits durables

Segway a intégré le développement durable dans la conception et la production de ses produits bien avant que les normes industrielles ne commencent à s'accélérer. Depuis 2023, le modèle S90L a bénéficié de la première analyse du cycle de vie (ACV) de l'industrie, 3 véhicules Segway supplémentaires (D110 inclus) ont également obtenu une reconnaissance ACV - une méthode internationalement reconnue pour évaluer l'impact environnemental total d'un produit, des matières premières à la fin de vie, concrétisant l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable avec des normes alignées au niveau mondial et des mesures environnementales traçables.

L'adoption proactive de matériaux recyclés par Segway témoigne d'un progrès durable tangible. Depuis 2021, Segway est le pionnier de l'intégration de matériaux recyclés dans les trottinettes électriques partagées - un engagement illustré dans des modèles spécifiques. Les trottinettes électriques partagées Apex D110, Max Plus X et Max S90L ont achevé ce processus et contiennent en 2025 des matériaux recyclés à des taux d'environ 36,5 %, 31,84 % et 30,16 % respectivement (à l'exclusion des batteries). Avec tous ces modèles déployés dans le monde entier, Segway démontre que la conception durable n'est pas seulement prête pour la certification, mais qu'elle a également fait ses preuves sur le marché, en affichant une excellence tant environnementale qu'opérationnelle.

La production verte alimentée par l'énergie durable

Sur le toit de la ligne de production de l'usine, le système d'énergie solaire Segway est en service, fournissant une énergie propre pour la consommation sur place et fournissant un surplus d'énergie au réseau. Après une année de croissance constante de sa part d'électricité renouvelable, plus de 65 % de l'électricité de l'installation provenait de sources vertes entre juin et août 2025.

Cette initiative va au-delà de l'alimentation de la propre production de Segway, le surplus d'électricité propre bénéficiant directement à la communauté locale. En injectant l'excédent d'énergie dans le réseau régional, Segway apporte une contribution mesurable, quantifiée par des certificats d'énergie verte (GEC) - un certificat pour 1 000 kWh fournis. Au total, 143 GEC ont été générés entre juin et décembre.

« L'intégration de l'énergie verte dans nos processus de production et la réinjection de l'énergie excédentaire dans le réseau national valident non seulement notre responsabilité environnementale, mais reflètent également la place qu'occupe la micromobilité partagée dans le tableau d'ensemble », a déclaré Zack Yan, vice-directeur général de la division Mobilité commerciale chez Segway.

« En alimentant le système national en énergie propre, nous soutenons la transition énergétique du pays et démontrons que la micromobilité est plus qu'un simple moyen de transport : il s'agit d'un élément constitutif concret des villes intelligentes à faible émission de carbone, aligné sur les objectifs nationaux et internationaux. »

Comment Segway construit un écosystème de chaîne d'approvisionnement durable

La durabilité de la production n'est jamais l'œuvre d'une seule entité, elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée et respectueuse de l'environnement. Pour Segway, l'intégration de principes écologiques commence dès la première étape de la production : aligner chaque partenaire de la chaîne d'approvisionnement sur des objectifs communs en matière de développement durable. L'une des initiatives de cette collaboration est la convention annuelle de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, au cours de laquelle Segway et ses partenaires participent à l'innovation durable et à l'amélioration de l'efficacité des produits à tous les niveaux.

Au-delà de la convention annuelle, Segway a mis en place un solide système de gestion et d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement afin de renforcer les exigences imposées aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. L'un des éléments clés de ce système est un mécanisme d'incitation au développement durable intégré au processus d'audit annuel des fournisseurs. Ce mécanisme est conçu pour motiver les partenaires à approfondir continuellement leurs efforts et leurs innovations dans les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Avec le prix de la HKQAA comme nouvelle validation, Segway redouble d'efforts pour mener l'industrie vers un avenir plus propre et plus responsable. En associant une conception durable à une production d'énergie propre et à un écosystème de fournisseurs profondément engagés, l'entreprise prouve que la mobilité à faible émission de carbone est évolutive, fiable et prête à être déployée à l'échelle mondiale. Segway continuera à repousser les limites de ce que peut être la micromobilité durable.

