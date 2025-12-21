Segway erhält HKQAA Award und hebt Fortschritte bei Produktnachhaltigkeit und sauberer Energie hervor

HONGKONG, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Segway, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) den Green and Sustainable Innovation and Technology Contribution Award erhält. Die Auszeichnung wird am 17. Dezember auf dem HKQAA Green and Livable City Innovation & Technology Forum im Hong Kong Science Park verliehen.

Segway Received HKQAA Award

Dieser Preis unterstreicht die kontinuierlichen Leistungen von Segway im Bereich der Nachhaltigkeit, insbesondere die umweltfreundlichen Konstruktionsprinzipien, für die die E-Scooter Apex D110 und Max S90L stehen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein nachhaltiges Engagement in den Bereichen umweltfreundliche Produkteinführung, verantwortungsvolle Lieferketten und saubere Energieerzeugung kontinuierlich ausgeweitet, um den wachsenden Erwartungen von Städten, Betreibern und Endverbrauchern an saubere und transparente Mobilitätsangebote gerecht zu werden.

Umweltbewusstes Design: Unser langjähriges Engagement für nachhaltige Produkte

Segway hat die Nachhaltigkeit schon in das Produktdesign und die Produktion integriert, lange bevor die Industriestandards an Fahrt aufnahmen. Seit 2023 hat der S90L die erste Lebenszyklusanalyse (LCA) der Branche bekommen, und drei weitere Segway-Fahrzeuge (einschließlich D110) haben auch die LCA-Anerkennung bekommen – eine international anerkannte Methode, um die gesamten Umweltauswirkungen eines Produkts von den Rohstoffen bis zum Ende der Lebensdauer zu bewerten. Damit zeigt das Unternehmen sein nachhaltiges Engagement mit globalen Standards und nachvollziehbaren Umweltkennzahlen.

Der greifbare nachhaltige Fortschritt zeigt sich auch darin, dass Segway proaktiv recycelte Materialien einsetzt. Seit 2021 macht Segway als Vorreiter recycelte Materialien in seinen E-Scootern zum Teilen – ein Engagement, das man an bestimmten Modellen sehen kann. Die E-Scooter Apex D110, Max Plus X und Max S90L haben diesen Prozess abgeschlossen und enthalten nun im Jahr 2025 ca. 36,5 %, 31,84 % bzw. 30,16 % recycelte Materialien (ohne Batterien). Mit all diesen Modellen, die weltweit eingesetzt werden, zeigt Segway, dass nachhaltiges Design nicht nur zertifizierungsfähig ist, sondern sich auch auf dem Markt bewährt hat und sowohl ökologische als auch betriebliche Spitzenleistungen erbringt.

Grüne Produktion mit nachhaltiger Energie

Auf dem Dach der Produktionsstätte ist die Solaranlage von Segway in Betrieb, die sauberen Strom für den Eigenverbrauch liefert und überschüssige Energie ins Netz einspeist. Nach einem Jahr mit stetigem Wachstum beim Anteil erneuerbarer Energien stammten zwischen Juni und August 2025 mehr als 65 % des Stroms der Anlage aus grünen Quellen.

Diese Initiative geht über die Versorgung der eigenen Produktion von Segway hinaus, denn der überschüssige saubere Strom kommt direkt der örtlichen Gemeinde zugute. Durch die Einspeisung von überschüssigem Strom ins regionale Netz leistet Segway einen messbaren Beitrag, der durch Green Energy Certificates (GECs) quantifiziert wird – eins pro 1.000 gelieferten kWh. Von Juni bis Dezember wurden insgesamt 143 GECs erstellt.

„Die Nutzung von Ökostrom in unseren Produktionsprozessen und die Einspeisung überschüssiger Energie ins nationale Stromnetz zeigen nicht nur, dass wir uns für die Umwelt einsetzen, sondern auch, wie gut die gemeinsame Mikromobilität ins Gesamtbild passt," sagt Zack Yan, stellvertretender Geschäftsführer der kommerziellen Mobilitätsabteilung von Segway.

„Indem wir sauberen Strom ins nationale Netz einspeisen, unterstützen wir die Energiewende des Landes und zeigen, dass Mikromobilität mehr als nur Transport ist – sie ist ein wichtiger Baustein für kohlenstoffarme, smarte Städte, die mit nationalen und internationalen Zielen im Einklang stehen."

Wie Segway ein nachhaltiges Ökosystem in der Lieferkette aufbaut

Nachhaltigkeit in der Produktion ist nie die Aufgabe einer einzelnen Firma – sie hängt von einer komplett integrierten, umweltbewussten Lieferkette ab. Bei Segway fängt die Umsetzung von Umweltprinzipien schon ganz am Anfang der Produktion an: Alle Partner in der Lieferkette werden auf gemeinsame Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet. Eine Initiative im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist die jährliche Supply Chain Convention des Unternehmens, auf der Segway und seine Partner gemeinsam nachhaltige Innovationen vorantreiben und die Produkteffizienz in allen Bereichen steigern.

Über den jährlichen Kongress hinaus hat Segway ein robustes Lieferkettenmanagement- und Bewertungssystem eingeführt, um die Anforderungen an die Lieferkettenpartner zu verschärfen. Ein wichtiger Teil dieses Systems ist ein spezieller Anreizmechanismus für Nachhaltigkeit, der in den jährlichen Lieferantenauditprozess eingebaut ist. Dieser Mechanismus soll die Partner dazu motivieren, ihre Bemühungen und Innovationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) kontinuierlich zu vertiefen.

Der HKQAA Award ist eine klare Bestätigung dafür, dass Segway seine Rolle als Vorreiter für eine umweltfreundlichere und verantwortungsbewusstere Zukunft der Branche noch stärker ausbauen will. Durch die Kombination von nachhaltigem Design mit sauberer Energieerzeugung und einem stark engagierten Lieferanten-Netzwerk zeigt das Unternehmen, dass CO2-arme Mobilität skalierbar, zuverlässig und bereit für den weltweiten Einsatz ist. Segway wird die Grenzen der nachhaltigen Mikromobilität weiter verschieben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2848640/Segway_Received_HKQAA_Award.jpg