Segway Powersports укрепляет свои позиции в европейских гонках, представив модель Super Villain SX20T на ралли-рейде Hellas

ХАЛКИДА, Греция, 16 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Комания Segway Powersports успешно выступила на ралли-рейде Hellas Rally Raid 2026 — одном из самых престижных и сложных многодневных внедорожных ралли в Южной Европе, представив свою флагманскую модель SSV Super Villain SX20T для прохождения экстремального маршрута по острову Эвбея (Evia) в Греции. Гонка продемонстрировала возможности Super Villain в сложных условиях ралли-рейда, одновременно укрепив позиции Segway в Европе.

Семидневный ралли-рейд Hellas Rally Raid по острову Эвбея (Evia) включает в себя горные тропы, водные препятствия, каменистую местность и скоростные гравийные участки, что делает его серьезным испытанием для автомобиля на выносливость, сцепление с дорогой и надежность.

Оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 235 лошадиных сил и крутящим 380 Н•мв сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, Super Villain SX20T успешно преодолел трассу с широким диапазоном условий рельефа местности. Благодаря регулируемым амортизаторам K-Man 3.0, блокировке дифференциала на переднем приводе и переключаемым режимам движения — Normal (Нормальный), Race (Гонка) и Climb (Подъем) — автомобиль легко адаптировался к быстро меняющимся условиям рельефа.

Мероприятие проводится в рамках гоночной кампании Super Villain 2026 года, в ходе которой в начале этого года модель завоевала третье призовое место в классе UTV Pro Stock Modified в гонке Mint 400 в Лас-Вегасе. Компания Segway Powersports также выступила официальным спонсором турнира Red Bull Erzbergrodeo 2026 в Австрии, где она представила модифицированную модель AT10. В совокупности эти мероприятия подтверждают приверженность компании Segway к созданию продуктов для реальных условий эксплуатации, а также ее растущую роль на мировом рынке внедорожного мотоспорта.

Segway Powersports намерена расширять свое участие в международных гонках, используя соревнования в качестве базы для совершенствования разработки продукции и углубления взаимодействия с гонщиками во всем мире. Поскольку Европа остается для компании ключевым рынком, Segway будет и впредь укреплять свое присутствие в регионе и содействовать дальнейшему росту внедорожного мотоспорта.

О компании Segway Powersports

Segway — мировой лидер в области микромобильности, автомотоспорта и потребительской робототехники, известный своими инновационными разработками, ориентированными на нужды пользователя. Segway Powersports специализируется на разработке и производстве транспорта для автомотоспорта следующего поколения, включая вездеходы (ATV) и мотовездеходы (SxS) как для бытовых, так и для спортивных целей. Как высокотехнологичное предприятие, Segway Powersports объединяет надежную цепочку поставок с собственными производственными возможностями, обеспечивая управление полным жизненным циклом своей продукции — от НИОКР и производства до продаж и послепродажного обслуживания.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://powersports.segway.com.