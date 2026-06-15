Segway Powersports posilňuje svoju európsku pretekársku prítomnosť s modelom Super Villain SX20T na pretekoch Hellas Rally Raid
News provided bySegway Powersports
Jun 15, 2026, 20:32 ET
CHALKIDA, Grécko, 16. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Segway Powersports úspešne súťažila v pretekoch Hellas Rally Raid 2026, jednom z najprestížnejších a najťažších viacdňových terénnych rely podujatí v južnej Európe, a na preteky v extrémnom teréne gréckeho ostrova Evia priviezla so sebou svoj vlajkový model SSV, buginu Super Villain SX20T. Podujatie demonštrovalo špičkovú pripravenosť radu Super Villain na náročné podmienky rely a zároveň posilnilo rastúcu prítomnosť Segway v Európe.
Sedemdňová rely Hellas Rally Raid, ktorá sa koná na ostrove Evia, ponúka horské chodníky, prechody riek, skalnatý terén a rýchle štrkové úseky, čím vytvára náročnú skúšku vytrvalosti, trakcie a spoľahlivosti vozidiel.
Poháňa ho 2,0-litrový preplňovaný motor s výkonom 235 koní a krútiacim momentom 380 N•m, v kombinácii so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Model Super Villain SX20T dokončil rely na širokej škále rôznorodého terénu. Vozidlo bolo vybavené nastaviteľnými tlmičmi K-Man 3.0, predným uzávierkovým diferenciálom a voliteľnými jazdnými režimami – štandardný, športový a terénny – a prispôsobovalo sa rýchlo sa meniacim terénnym podmienkam.
Podujatie nadväzuje na pretekársku kampaň Super Villain 2026, ktorej súčasťou je tretie miesto v triede upravených terénnych vozidiel UTV (Pro Stock Modified) na pretekoch Mint 400 v Las Vegas začiatkom tohto roka. Spoločnosť Segway Powersports bola tiež oficiálnym sponzorom pretekov Red Bull Erzbergrodeo 2026 v Rakúsku, kde spoločnosť prihlásila upravený model AT10. Tieto udalosti spoločne zdôrazňujú záväzok značky Segway voči vývoju produktov pre reálny svet a jej rastúcu úlohu na globálnom trhu s terénnymi vozidlami.
Spoločnosť Segway Powersports bude naďalej rozširovať svoje medzinárodné pretekárske aktivity a využívať súťaže ako platformu na posilnenie vývoja produktov a prehĺbenie spolupráce s jazdcami na celom svete. Keďže Európa zostáva kľúčovým trhom, značka Segway sa zaviazala posilňovať svoju prítomnosť v regióne a podporovať pokračujúci rast off-roadových motošportov.
O spoločnosti Segway Powersports
Segway je svetovým lídrom v oblasti mikromobility, motošportu a spotrebiteľskej robotiky, známy svojimi inováciami a produktmi zameranými na používateľa. Spoločnosť Segway Powersports sa zameriava najmä na návrh a výrobu vozidiel novej generácie pre motorové športy, vrátane terénnych vozidiel (ATV) a vozidiel typu side-by-side (SxS) pre úžitkové aj športové využitie. Ako špičkový podnik integruje Segway Powersports silný dodávateľský reťazec s vlastnými výrobnými kapacitami a riadi celý životný cyklus svojich produktov – od výskumu a vývoja a výroby až po predaj a popredajný servis.
Viac informácií nájdete na stránke https://powersports.segway.com.
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