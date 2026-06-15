Segway Powersports umacnia swoją obecność w europejskich rajdach dzięki modelowi Super Villain SX20T podczas Hellas Rally Raid

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Segway Powersports

Jun 15, 2026, 08:57 ET

CHALKIDA (Grecja), 15 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Segway Powersports z powodzeniem uczestniczył w edycji 2026 rajdu Hellas Rally Raid, jednego z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych wielodniowych rajdów terenowych w Europie Południowej. Firma wystawiła swój flagowy model SSV - Super Villain SX20T, który rywalizował na ekstremalnych trasach greckiej wyspy Eubea. Udział w zawodach potwierdził możliwości modelu Super Villain w wymagających warunkach rajdów cross-country i umocnił rosnącą pozycję Segway w Europie.

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Rozgrywany na wyspie Eubea siedmiodniowy Hellas Rally Raid obejmuje górskie szlaki, przeprawy rzeczne, skaliste odcinki oraz szybkie trasy szutrowe, stanowiąc wymagający sprawdzian wytrzymałości, przyczepności i niezawodności pojazdów.

Napędzany turbodoładowanym silnikiem o pojemności 2,0 l, generującym 235 KM mocy i 380 N•m momentu obrotowego, z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów, Super Villain SX20T ukończył rajd, pokonując zróżnicowane typy nawierzchni. Wyposażony w regulowane amortyzatory K-Man 3.0, przedni mechanizm różnicowy z blokadą oraz wybierane tryby jazdy - normalny, wyścigowy i wspinaczkowy - pojazd skutecznie dostosowywał się do szybko zmieniających się warunków terenowych.

Start w Grecji stanowi kolejny etap kampanii wyścigowej Super Villaina w sezonie 2026, który obejmuje również zdobycie trzeciego miejsca w klasie UTV Pro Stock Modified podczas rajdu Mint 400 w Las Vegas na początku bieżącego roku. Segway Powersports był także oficjalnym sponsorem zawodów Erzbergrodeo 2026 organizowanych przez Red Bull w Austrii, gdzie firma wystawiła zmodyfikowany pojazd AT10. Wydarzenia te podkreślają zaangażowanie Segway w rozwój produktów testowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji i rosnącą rolę marki na globalnym rynku pojazdów terenowych.

Segway Powersports zamierza nadal rozwijać międzynarodową działalność sportową, wykorzystując rywalizację jako platformę wspierającą rozwój produktów i pogłębianie relacji z użytkownikami na całym świecie. Europa pozostaje dla firmy jednym z kluczowych rynków, dlatego Segway konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w regionie i wspiera dalszy rozwój sportów motorowych off-road.

Segway Powersports

Segway jest globalnym liderem w dziedzinie mikromobilności, pojazdów do sportów motorowych i robotyki konsumenckiej znanym z innowacyjności i produktów ukierunkowanych na użytkownika. Segway Powersports koncentruje się w szczególności na projektowaniu i produkcji pojazdów do sportów motorowych nowej generacji, w tym pojazdów terenowych ATV i pojazdów typu side-by-side (SxS) zarówno do zastosowań użytkowych, jak i sportowych. Jako firma bazująca na zaawansowanych technologiach Segway Powersports łączy wysokiej jakości łańcuch dostaw z własnymi zdolnościami produkcyjnymi, zarządzając pełnym cyklem życia produktów - od badań i rozwoju poprzez produkcję aż po sprzedaż i obsługę posprzedażową.

Więcej informacji: https://powersports.segway.com.

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