Segway Powersports posiluje svou přítomnost na evropské závodní scéně s modelem Super Villain SX20T na Hellas Rally Raid

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Segway Powersports

Jun 15, 2026, 08:50 ET

CHALKIDA, Řecko, 15. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Segway Powersports se úspěšně zúčastnila ročníku 2026 závodu Hellas Rally Raid, jedné z nejprestižnějších a nejnáročnějších vícedenních terénních rallye v jižní EvropěDo extrémních podmínek řeckého ostrova Evia nasadila svůj vlajkový model kategorie SSV, Super Villain SX20T. Závod potvrdil schopnosti modelu Super Villain obstát v náročných podmínkách rallye a zároveň posílil rostoucí postavení společnosti Segway v Evropě.

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Sedmidenní závod Hellas Rally Raid, pořádaný na ostrově Evia, vede přes horské stezky, brody, skalnatý terén a rychlé štěrkové úseky a představuje tak náročnou zkoušku vytrvalosti, trakce a spolehlivosti vozidla.

Super Villain SX20T, poháněný dvoulitrovým přeplňovaným motorem o výkonu 235 koní a točivém momentu 380 N•m, spojeným se sedmistupňovou automatickou převodovkou, absolvoval rallye v široké škále terénních podmínek. Vozidlo, vybavené nastavitelnými tlumiči K-Man 3.0, uzavíratelným předním diferenciálem a volitelnými jízdními režimy Normal, Race a Climb , se přizpůsobilo rychle se měnícímu terénu.

Účast v rallye navazuje na letošní závodní kampaň modelu Super Villain, která zahrnuje i třetí místo v kategorii UTV Pro Stock Modified na závodech Mint 400 v Las Vegas na začátku tohoto roku. Společnost Segway Powersports se také stala oficiálním sponzorem ročníku 2026 závodu Red Bull Erzbergrodeo v Rakousku, kde nasadila upravený model AT10. Tyto akce společně podtrhují závazek společnosti Segway k vývoji produktů v reálných podmínkách a její rostoucí roli na globálním trhu s terénními vozidly.

Segway Powersports hodlá i nadále rozšiřovat své mezinárodní závodní aktivity a využívat motorsport jako platformu k posílení vývoje produktů a prohloubení spolupráce s jezdci po celém světě. Vzhledem k tomu, že Evropa zůstává klíčovým trhem, chce společnost Segway nadále posilovat svou přítomnost v tomto regionu a podporovat další růst terénních motoristických sportů.

O společnosti Segway Powersports

Segway je světovým lídrem v oblasti mikromobility, motoristických sportů a spotřební robotiky, známým svými inovacemi a produkty zaměřenými na potřeby uživatelů. Segway Powersports se specializuje na návrh a výrobu nové generace vozidel pro motoristické sporty, včetně terénních vozidel (ATV) a vozidel typu side-by-side (SxS) pro užitkové i sportovní účely. Jako technologicky orientovaná společnost propojuje Segway Powersports silný dodavatelský řetězec s vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů od výzkumu a vývoje přes výrobu až po prodej a poprodejní servis.

Více informací naleznete na https://powersports.segway.com.

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