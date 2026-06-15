Segway Powersports renforce sa présence sur la scène européenne des courses avec le Super Villain SX20T au Hellas Rally Raid

CHALKIDA, Grèce, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports a participé avec succès au Hellas Rally Raid 2026, l'un des rallyes tout-terrain de plusieurs jours les plus prestigieux et les plus difficiles d'Europe du Sud, en engageant son modèle SSV phare, le Super Villain SX20T, pour courir sur les terrains extrêmes de l'île d'Eubée, en Grèce. Cet événement a permis de démontrer les capacités du Super Villain dans les conditions exigeantes d'un rallye-raid, tout en renforçant la présence croissante de Segway en Europe.

Organisé sur l'île d'Eubée, le Hellas Rally Raid, qui s'étend sur sept jours, propose des sentiers de montagne, des traversées de rivières, des terrains rocailleux et des tronçons de gravier à grande vitesse, constituant ainsi une épreuve exigeante qui met à l'épreuve l'endurance, l'adhérence et la fiabilité des véhicules.

Équipé d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 235 chevaux et 380 N•Avec un couple de 100 Nm et une boîte automatique à 7 rapports, le Super Villain SX20T a mené à bien le rallye sur des terrains très variés. Équipé d'amortisseurs réglables K-Man 3.0, d'un différentiel avant à blocage et de modes de conduite sélectionnables (Normal, Course et Ascension), le véhicule s'adaptait aux conditions de terrain changeant rapidement.

Cet événement s'inscrit dans le prolongement de la saison de course 2026 du Super Villain, qui a notamment décroché une troisième place dans la catégorie UTV Pro Stock Modified lors de la Mint 400 à Las Vegas en début d'année. Segway Powersports a également été le sponsor officiel du Red Bull Erzbergrodeo 2026 en Autriche, où l'entreprise a présenté un modèle AT10 modifié. Ensemble, ces événements soulignent l'engagement de Segway en faveur d'un développement de produits adaptés à la vie quotidienne et son rôle croissant sur le marché mondial des véhicules tout-terrain.

Segway Powersports poursuivra le développement de ses activités de course à l'international, en s'appuyant sur la compétition pour renforcer le développement de ses produits et approfondir ses relations avec les pilotes du monde entier. L'Europe restant un marché clé, Segway s'engage à renforcer sa présence dans la région et à soutenir la croissance continue des sports mécaniques tout-terrain.

À propos de Segway Powersports

Segway est un leader mondial de la micromobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, connu pour son innovation et ses produits axés sur l'utilisateur. Segway Powersports se concentre plus particulièrement sur la conception et la fabrication de véhicules de sports motorisés de nouvelle génération, notamment des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte (SxS), destinés aussi bien à un usage utilitaire qu'à la pratique sportive. En tant qu'entreprise de haute technologie, Segway Powersports intègre une chaîne d'approvisionnement solide à ses propres capacités de fabrication, gérant le cycle de vie complet de ses produits, de la R&D et de la production à la vente et au service après-vente.

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