Selon le président de Neta Auto : Les véhicules à énergie nouvelle serviront de terminaux mobiles numériques

BANGKOK, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 16e Congrès mondial des entrepreneurs chinois a été inauguré en Thaïlande le 25 juin, réunissant plus de 3 000 entrepreneurs chinois du monde entier. Fang Yunzhou, fondateur et président de Neta Auto, était invité à l'événement en tant que représentant des entrepreneurs chinois du secteur des véhicules à énergie nouvelle et a prononcé un discours intitulé : « Véhicules à énergie nouvelle : Des terminaux mobiles numériques pour l'avenir ». Fang Yunzhou a partagé ses idées et abordé de nouveaux modèles de développement pour les VE avec les invités, dans le but de promouvoir un développement de qualité de l'industrie.

[Fang Yunzhou shared insights at 16th World Chinese Entrepreneurs Convention]

Après plus de deux décennies de R&D technologique dans ce domaine, Fang Yunzhou a déclaré que les véhicules à énergie nouvelle peuvent être considérés comme un moyen de fusionner l'Internet d'information, l'Internet de l'énergie et l'Internet des véhicules. Ils constituent la plateforme idéale pour l'interconnexion de toutes choses et auront un impact profond sur l'avenir des transports, du mode de vie et de la société, ainsi que sur l'énergie, l'environnement et la technologie. Cette innovation et ce développement stimuleront et orienteront les industries et les produits de demain.

Fang Yunzhou a déclaré que les véhicules à énergie nouvelle devaient connaître une transformation technologique à long terme et une évolution écosystémique du trafic social avant de devenir des terminaux mobiles numériques. Il y aura deux phases de développement, l'une étant composée de l'électrification, de la connexion à Internet et de l'intelligentization, et l'autre de l'intelligentization, de la régénération énergétique et l'écologisation.

Fang Yunzhou a également dit des véhicules à énergie nouvelle qu'ils constituaient un segment prometteur qui maintiendra une croissance rapide de 2020 à 2050 grâce aux nouvelles révolutions technologiques, et qui couvrira un large éventail de maillons, y compris les matières premières, les puces, les logiciels, les algorithmes, les centres de superinformatique, les pièces et les composants, les assemblages, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie automobile, le système de service, la communauté des utilisateurs, les services financiers et le recyclage des batteries. Simultanément, un nouvel écosystème composé de voyages intelligents, d'énergies et de villes intelligentes, prendra forme à partir de terminaux mobiles numériques, qui ouvrira la voie de la vie intelligente au public.

Neta Auto, un fabricant chinois de VE intelligents, pionnier sur les marchés internationaux, est présent dans l'ANASE, où le congrès se tenait, avec des volumes de ventes élevés en Thaïlande et sur d'autres marchés, contribuant à la croissance rapide du secteur en Chine et dans l'ANASE.

Pour Neta, la mondialisation, c'est exporter systématiquement la chaîne industrielle et la collaboration, au lieu de simplement exporter des produits. Par exemple, il offre aux utilisateurs de l'ANASE des véhicules à énergie nouvelle intelligents, tout en construisant des bornes de recharge. Depuis juin de cette année, les clients ont pu recharger leurs voitures Neta dans toutes les stations de recharge de Thaïlande. En outre, Neta Auto a commencé la construction de sa première usine en Thaïlande en mars dernier, la première usine d'une startup chinoise de VE dans le pays, qui deviendra une base industrielle majeure permettant à Neta Auto de produire et d'exporter des véhicules électriques à conduite à droite dans l'ANASE.

Neta devient une entreprise de classe mondiale. Sur les marchés étrangers, sa division Europe et sa filiale thaïlandaise ont progressé rapidement grâce au lancement de trois produits spécifiques pour l'étranger. Il s'est lancé sur les marchés de l'ANASE, de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, devenant ainsi la première startup chinoise de VE à lancer et livrer de nouvelles voitures en Thaïlande, en Malaisie et en Jordanie. Neta participera à l'IAA Mobility cette année et Neta GT arrivera bientôt sur les marchés étrangers.

