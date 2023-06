Vorsitzender von Neta Auto: NEVs sollen als digitale mobile Terminals dienen

BANGKOK, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 16. World Chinese Entrepreneurs Convention (WCEC) wurde am 25. Juni in Thailand eröffnet und brachte mehr als 3.000 chinesische Unternehmer aus aller Welt zusammen. Fang Yunzhou, Gründer und Vorsitzender von Neta Auto, wurde als Vertreter der chinesischen Unternehmer im NEV-Bereich (New Energy Vehicles, Autos mit alternativer Antriebstechnik) eingeladen und hielt eine Rede zum Thema „New Energy Vehicles: Digital Mobile Terminals For The Future" (NEVs: Digitale mobile Terminals für die Zukunft). Fang teilte seine Erkenntnisse und sondierte mit den Gästen neue Entwicklungsmuster von Elektrofahrzeugen, mit dem Ziel, die Qualitätsentwicklung der Branche voranzutreiben.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten technologischer Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sagte Fang, dass NEVs als Zugang zur Verbindung von Informations-Internet, Energie-Internet und Fahrzeug-Internet angesehen werden könnten. Sie dienten als ideale Plattform für die Vernetzung aller Dinge und würden die Zukunft von Verkehr, Lifestyle und Gesellschaft sowie Energie, Umwelt und Technologie erheblich beeinflussen. Diese Innovationen und Entwicklungen würden zukünftige Branchen und Produkte vorantreiben und anführen.

Fang sagte, dass NEVs eine langfristige technologische Transformation und eine ökosystembasierte Entwicklung des sozialen Verkehrs durchlaufen müssten, bevor sie zu digitalen mobilen Terminals werden könnten. Es werde zwei Entwicklungsphasen geben, von denen eine in Elektrifizierung, internetbasierte Verbindung und Intelligentisierung unterteilt sein werde, während die andere aus Intelligentisierung, Energierückgewinnung und Ökologisierung bestehen werde.

Fang ordnete NEVs auch als vielversprechendes Segment ein, das dank neuer technologischer Revolutionen von 2020 bis 2050 ein rasantes Wachstum beibehalten und eine breite Palette von Verbindungen abdecken werde, darunter Rohstoffe, Chips, Software, Algorithmen, Super-Rechenzentren, Teile und Komponenten, Baugruppen, Lieferketten, Fahrzeugindustrie, Servicesystem, Nutzergemeinschaft, Finanzdienstleistungen und Batterierecycling. In der Zwischenzeit werde ein neues Ökosystem, bestehend aus smarten Reiselösungen, Energien und Städten, auf der Grundlage digitaler mobiler Terminals Gestalt annehmen, was Menschen smartes Leben ermöglichen werde.

Neta Auto, ein chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen, der Pionierarbeit auf internationalen Märkten leistet, ist in der ASEAN-Region vertreten, wo der Kongress abgehalten wurde, und kann hohe Verkaufsvolumen in Thailand und auf anderen Märkten vorweisen, was zum schnellen Wachstum der Branche in China und der ASEAN-Region beiträgt.

Für Neta geht es bei globaler Expansion in erster Linie um den systematischen Export der Industriekette und um Zusammenarbeit anstatt nur um den Export von Produkten. Beispielsweise bietet das Unternehmen ASEAN-Nutzern weltweit führende intelligente NEVs und baut zeitgleich Ladestationen. Seit diesem Juni können Kunden ihre Neta-Autos an allen Ladestationen in Thailand aufladen. Darüber hinaus begann Neta Auto diesen März mit dem Bau seiner ersten Fabrik in Thailand, dem ersten Werk chinesischer EV-Startups in diesem Land, welches eine wichtige Produktionsbasis von Neta Auto sein wird, um Rechtslenker-EVs zu produzieren und in die ASEAN-Region zu exportieren.

Neta verwandelt sich zusehends in ein Unternehmen von Weltklasse. Auf Überseemärkten haben sein europäischer Geschäftsbereich und seine Tochtergesellschaft in Thailand mit drei eingeführten überseespezifischen Produkten rasche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat Märkte in der ASEAN-Region, Südamerika und dem Nahen Osten erschlossen und ist das erste chinesische EV-Startup-Unternehmen, das neue Autos in Thailand, Malaysia und Jordanien auf den Markt gebracht und ausgeliefert hat. Neta wird in diesem Jahr an der IAA Mobility teilnehmen und der Neta GT wird bald auf Überseemärkten eingeführt werden.

