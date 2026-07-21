Secomea、メーカー各社はOTリモートアクセスを改善しているもののサードパーティのアクセスガバナンスは依然として遅れていると指摘

業界調査により製造業におけるオペレーション速度とサードパーティのアクセスガバナンス間のギャップの拡大が浮き彫りに

コペンハーゲン、デンマーク、, 2026年7月21日 /PRNewswire/ -- 産業組織を標的としたランサムウェア攻撃の波を受け、メーカー各社がサイバーセキュリティの強化を続ける中、注目は安全なリモート接続から新たな課題へと移りつつあります：オペレーショナルテクノロジー（OT）環境全体におけるサードパーティのアクセスを管理することです。

機械メーカー、システムインテグレーター、機器サプライヤー、および保守プロバイダーはすべて、生産を継続するためにリモートアクセスを必要としています。しかし、ベンダーのエコシステムが拡大し、規制によって説明責任がより重視されるようになるにつれ、多くの組織は、リモートアクセスを可能にすることは課題のほんの一部に過ぎないことに気づき始めています。

State of Industrial Remote Access 2026 - Secomea

SecomeaのCTPOであるKnud Kegel氏は、次のように述べています。「過去数年間、メーカー各社はリモートアクセスの保護に多額の投資を行ってきました。次のステップは、アクセスが一貫して管理されるようにすることです：誰がアクセス権を持ち、なぜそれを持っているのか、どのくらいの期間必要とするのかを把握し、すべてのリモートセッション中に何が起こったかを正確に証明できるようにすることです。」

この変化は、サイバー攻撃が単なる境界の脆弱性に依存するのではなく、信頼されたIDや正当なリモートアクセスを悪用するようになっていることに起因しています。その結果、メーカーは保守を遅らせたり生産に影響を与えたりすることなく、可視性、ID制御、およびベンダーのアクセスガバナンスを改善するという、強まるプレッシャーにさらされています。

Secomeaの最新の調査「State of Industrial Remote Access 2026」は、多くの組織が依然としてそのギャップを埋めようとしていることを示唆しています。

北米では、組織の57%がOT環境へのリモートアクセスを持つ6社以上の外部ベンダーを管理しており、サードパーティのサポートへの依存度が高まっていることを反映しています。しかし、ベンダーセッションの完全な監査可能性を報告しているのはわずか46%であり、ベンダーの認証情報を毎月またはそれ以上の頻度で見直しているのはわずか23%に過ぎず、多くの組織において、誰がアクセス権を持ち、そのアクセスが依然として適切であるかについての可視性が限られた状態になっています。

調査結果はまた、リモートアクセスの所有権をITとOTで共有している組織は、責任がどちらか一方の機能のみにある組織よりもインシデント発生率が低いことを示しており、テクノロジーと並んでガバナンスが重要であることを裏付けています。

Secomeaによると、効果的なサードパーティのアクセスガバナンスは、安全な接続の確保にとどまりません。それは、ID検証、最小権限アクセス、ジャストインタイムのベンダーアクセス、一元化された承認ワークフロー、包括的な監査証跡、および作業完了時の迅速なアクセス取り消しを組み合わせたものです。

Kegel氏は次のように付け加えています。「メーカーに必要なのはベンダーを減らすことではなく、ベンダーのアクセスに対するより優れたガバナンスです。サードパーティとの接続は現代の製造業に不可欠です。最も回復力の高い組織とは、可視性、説明責任、制御を維持しながら、その接続を可能にする組織です。」

この調査はまた、業界が向かっている方向も示しています。北米の組織の4分の3以上が、ベンダーのアクセスを管理するための標準化されたプラットフォームをすでに使用しているか、または使用したいと回答しており、断片化されたVPNやベンダー固有のリモートアクセスツールから、一元化されたガバナンスモデルへの移行を示しています。

Secomeaは、メーカーが自社のリモートアクセス戦略に以下が含まれているかを評価することを推奨しています：

すべてのベンダーおよび請負業者に対するIDベースのアクセス

常時接続型のリモートアクセスではなく、ジャストインタイムのアクセスを導入

ITおよびOT全体での一元化された承認ワークフロー

すべてのリモートセッションの完全な監査証跡

定期的な認証情報の見直しと自動化されたアクセス取り消し

サイバーインシデント時にリモートアクセスを迅速に一時停止または封じ込める機能

同社の完全な調査結果は「State of Industrial Remote Access 2026」レポートで入手可能であり、北米および欧州全体でメーカーや重要インフラ組織がリモートのベンダーアクセス、ガバナンス、可視性、ゼロトラストの導入、運用レジリエンスをどのように管理しているかを分析しています。

Secomeaについて

Secomeaは、産業ネットワークおよびOT機器向けに特化して開発されたセキュアなリモートアクセスソリューションです。世界8,000社を超える製造業者や機械メーカーが、操業の継続性と適切な管理を維持しながら、人・システム・機械を安全に接続するため、Secomeaのソリューションを活用しています。Secomeaは、ベンダーアクセスの適切な管理、ゼロトラストの原則の導入、OTリモートアクセスの可視化を支援することで、製造業のエコシステム全体における安全な連携を実現しています。

Secomeaはこのほど、2026年版「Gartner® Hype Cycle™ for CPS Security」において、CPS向けセキュアリモートアクセス分野の「代表的なベンダー（Representative Vendor）」に選出されました。

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SOURCE Secomea