Selonterra erhält zweiten Zuschuss von der Michael J. Fox Foundation für Parkinson-Forschung

SAN MATEO, Kalifornien, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Selonterra, Inc. (www.selonterra.com), ein Biotechnologieunternehmen, das transformative Therapien für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt eine zweite Förderzusage in Höhe von 2.500.000 US-Dollar von der Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) bekannt.

Selonterra konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen mit starken genetischen Verbindungen, einschließlich Parkinson und Alzheimer. Wir entdeckten bei diesen Erkrankungen gemeinsame Wege, die zu kognitiven Störungen bei den Patienten führen. Auf der Grundlage dieser ursprünglichen Entdeckungen haben wir kleine Moleküle entwickelt, die das Potenzial haben, die Therapie der Parkinson- und Alzheimer-Krankheit grundlegend zu verändern.

Diese neue Forschungsfinanzierung durch die Michael J. Fox Foundation ermöglicht es Selonterra, die Verbindung zwischen unseren neuartigen Zielmolekülen und den klinischen Funktionsstörungen bei der Parkinson-Krankheit zu stärken und unsere kleinen Moleküle zu klinischen Kandidaten weiterzuentwickeln.

„Wir sind sehr dankbar für die fortgesetzte Unterstützung durch die Michael J. Fox Foundation, damit wir auf unseren Entdeckungen aufbauen können, um einen bedeutenden Einfluss auf Patienten mit der Parkinson-Krankheit zu haben", sagte Roman Urfer, PhD, Gründer und CEO von Selonterra .

„Die Parkinson-Krankheit hat eine starke genetische Komponente", sagte Anne Urfer-Buchwalder, PhD, Gründerin und President von Selonterra. „Das Vorhandensein gemeinsamer dysfunktionaler Signalwege mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen führte uns zu einem grundlegenden gemeinsamen Mechanismus, der bei kognitiven Störungen zum Tragen kommt. Mit dieser neuen Finanzierung werden wir unsere kleinen Moleküle entwickeln, um diese Herausforderungen zum Wohle der Parkinson-Patienten zu meistern."

„Die Finanzierung der therapeutischen Entwicklung durch das MJFF ist ein wichtiger Weg, um eine vielfältige Pipeline von Behandlungen für Menschen mit Parkinson-Krankheit zu ermöglichen", sagte Brian Fiske, PhD, Chief Scientist, MJFF. „Wir legen großen Wert auf unsere Partnerschaft mit Arzneimittelherstellern, um sie mit Ressourcen auszustatten, damit sie transformative Ergebnisse entwickeln können."

Informationen zu Selonterra, Inc.

Selonterra, Inc. (www.selonterra.com) verfolgt transformative Ansätze für die Entwicklung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen, einschließlich der Parkinson-Krankheit und der Alzheimer-Krankheit. Wir machen uns die Humangenetik, die Analyse molekularer Signalwege und genregulatorischer Netzwerke zunutze, um eigene krankheitsverursachende Mechanismen und molekulare Ziele zu identifizieren und diese zur Entdeckung wirksamer Therapeutika zu nutzen. Die Gründer und Berater von Selonterra sind Wissenschaftler und Führungskräfte mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Biotechnologie und Pharmazie, die durch ein globales Netzwerk von Partnerunternehmen ergänzt werden.

Kontakt für Investoren und Medien:

T: (+1) 650 206 7025

E: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2017024/Selonterra_Logo.jpg