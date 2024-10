Selonterra reçoit une seconde subvention de la part de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson

SAN MATEO, Calif., 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Selonterra, Inc. (www.selonterra.com), une société de biotechnologie qui développe des thérapies transformatrices pour les troubles neurodégénératifs, vient d'annoncer avoir reçu une seconde subvention de 2 500 USD de la part de Fondation Michael J. Fox (MJFF) pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

Selonterra se concentre sur les troubles neurodégénératifs fortement liés à la génétique, notamment la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Nous avons découvert des voies communes dans ces troubles qui conduisent à un dysfonctionnement cognitif chez les patients. Forts de ces découvertes originales, nous avons mis au point de petites molécules susceptibles de modifier profondément les traitements de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer.

Ce nouveau financement apporté à la recherche de la part de la Fondation Michael J. Fox permet à Selonterra de renforcer le lien entre ses nouvelles cibles et les dysfonctionnements cliniques de la maladie de Parkinson et de faire progresser ses petites molécules vers des candidats cliniques.

« Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Michael J. Fox de continuer à nous aider à développer nos découvertes afin d'avoir un impact significatif sur les patients atteints de la maladie de Parkinson », a déclaré Roman Urfer, PhD, fondateur et PDG de Selonterra.

« La maladie de Parkinson a une forte composante génétique », a confié pour sa part le Dr Anne Urfer-Buchwalder, fondatrice et présidente de Selonterra. « La présence de voies dysfonctionnelles partagées avec d'autres troubles neurodégénératifs nous a conduits vers l'idée d'un mécanisme sous-jacent commun de base actif dans les troubles cognitifs. Grâce à ce nouveau financement, nous allons développer nos petites molécules pour relever ces défis au profit des patients atteints de la maladie de Parkinson. »

« Le financement du développement thérapeutique par la MJFF est un moyen vital qui va nous permettre de favoriser la diversification des traitements pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson », a déclaré le Dr Brian Fiske, directeur scientifique de la MJFF. « Nous apprécions grandement notre partenariat avec les fabricants de médicaments, notre objectif étant de les doter des ressources nécessaires pour obtenir des résultats transformateurs.

À propos de Selonterra, Inc.

Selonterra, Inc. (www.selonterra.com) poursuit des approches transformatrices dans le développement de traitements contre les troubles neurodégénératifs, y compris la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Nous exploitons la génétique humaine, l'analyse des voies moléculaires et les réseaux de régulation des gènes pour identifier des cibles moléculaires et des mécanismes pathogènes exclusifs, et les exploiter pour découvrir des traitements efficaces. Les fondateurs et les conseillers de Selonterra sont des scientifiques et des cadres possédant des dizaines d'années d'expérience dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie, et dont les compétences sont complétées par un réseau mondial de sociétés collaboratrices.

Contact investisseurs et médias :

