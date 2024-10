Selonterra recibe una segunda subvención de The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

SAN MATEO, Calif., 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Selonterra, Inc. (www.selonterra.com), una empresa de biotecnología que desarrolla terapias transformadoras para trastornos neurodegenerativos anuncia una segunda subvención de 2.500.000 dólares estadounidenses de The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF).

Selonterra se centra en trastornos neurodegenerativos con fuertes vínculos genéticos, como el Parkinson y el Alzheimer. Descubrimos vías comunes compartidas en estos trastornos que conducen a disfunción cognitiva en los pacientes. Basándonos en estos descubrimientos originales, desarrollamos pequeñas moléculas con el potencial de cambiar profundamente las terapias para las enfermedades de Parkinson y Alzheimer.

Esta nueva financiación de investigación de The Michael J. Fox Foundation permite a Selonterra fortalecer el vínculo de nuestros nuevos objetivos con las disfunciones clínicas en la enfermedad de Parkinson y hacer que nuestras pequeñas moléculas progresen hacia candidatos clínicos.

"Estamos muy agradecidos por el continuo apoyo financiero de The Michael J. Fox Foundation para seguir desarrollando nuestros descubrimientos y lograr un impacto significativo en los pacientes con enfermedad de Parkinson", afirmó el Dr. Roman Urfer, fundador y consejero delegado de Selonterra.

"La enfermedad de Parkinson tiene un fuerte componente genético," comentó Anne Urfer-Buchwalder, PhD, fundadora y presidenta de Selonterra. "La presencia de vías disfuncionales compartidas con otros trastornos neurodegenerativos nos llevó a un mecanismo subyacente común básico que opera en el deterioro cognitivo. Con esta nueva financiación, desarrollaremos nuestras pequeñas moléculas para abordar estos desafíos en beneficio de los pacientes con enfermedad de Parkinson".

"La financiación del desarrollo terapéutico por parte de MJFF es una forma fundamental en la que trabajamos para permitir una diversa gama de tratamientos para las personas con enfermedad de Parkinson", dijo Brian Fiske, PhD, científico jefe de MJFF. "Valoramos enormemente nuestra asociación con los fabricantes de medicamentos para equiparlos con recursos para desarrollar resultados transformadores".

Acerca de Selonterra, Inc.

Selonterra, Inc. (www.selonterra.com) busca enfoques transformadores para el desarrollo de terapias para trastornos neurodegenerativos, incluidas las enfermedades de Parkinson y Alzheimer. Aprovechamos la genética humana, el análisis de vías moleculares y las redes de regulación genética para identificar mecanismos patentados que causan enfermedades y objetivos moleculares, y los explotamos para descubrir terapias efectivas. Los fundadores y asesores de Selonterra son científicos y ejecutivos con décadas de experiencia en biotecnología y farmacia, complementadas con una red global de empresas colaboradoras.

