Send App de Flutterwave collabore avec MainStreet Bank pour étendre la portée des envois de fonds à 49 États américains

SAN FRANCISCO, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Flutterwave, fournisseur d'une technologie de paiements leader en Afrique, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son service Send App dans 49 États américains grâce à un partenariat avec MainStreet Bank, une filiale de MainStreet Bancshares Inc. Send App de Flutterwave permet des transferts d'argent plus rapides, plus faciles et plus abordables des Africains de la diaspora vers leurs familles et leurs amis restés au pays. Parmi les autres fonctionnalités clés de Send App, citons l'assistance en temps réel et des mises à jour des taux de change, une section activité qui suit les transactions en temps réel, ainsi qu'une nouvelle section de bons de réduction et de codes de parrainage.

Les envois de fonds vers l'Afrique ont doublé au cours de la dernière décennie, atteignant un montant estimé à 100 milliards de dollars en 2022, selon les Nations unies, ce qui permet de payer les factures médicales, les frais de scolarité et les dépenses courantes d'environ 200 millions d'Africains. L'importance et la nécessité de rester connectés, quelle que soit la distance, est un facteur clé de cette expansion.

Depuis son lancement initial, Send App s'est rapidement imposée comme une plateforme de confiance pour les Africains de la diaspora, offrant un moyen simple et abordable d'envoyer de l'argent à des proches dans toute l'Afrique. La couverture américaine de Send App s'étend aujourd'hui à 49 États (tous à l'exception du Texas). L'expansion aux États-Unis s'appuiera sur le succès de Flutterwave et renforcera son engagement à servir les communautés de la diaspora africaine dans le monde entier avec une solution de paiement qui répond à leurs besoins.

"En tant que banque communautaire axée sur le client et avant-gardiste, MainStreet Bank comprend et privilégie l'investissement dans les communautés, ce qui la rend parfaitement adaptée à l'objectif de Flutterwave de construire des ponts entre l'Afrique et le monde", a déclaré Olugbenga "GB" Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave.

"Notre partenariat avec MainStreet Bank souligne notre engagement à fournir des solutions financières sécurisées, conformes à la réglementation et efficaces. Cela a encore renforcé la sécurité des fonds et des données de nos clients, garantissant que Send App reste une solution d'envoi de fonds fiable qui offre aux Africains de la diaspora une tranquillité d'esprit pour chaque dollar qu'ils envoient dans leur pays d'origine. Nous sommes très attachés à la communauté de notre diaspora, qui devrait jouer un rôle majeur dans la prochaine phase de croissance de l'Afrique."

Todd Youngren, président d'Avenu, une division de MainStreet Bank, a déclaré que la relation avec Flutterwave correspondait parfaitement à Avenu, une plate-forme bancaire intégrée avec une gestion de la conformité et du risque entièrement intégrée : "Nous sommes fiers de nous associer à Flutterwave, qui étend Send App à travers les États-Unis."

Send App de Flutterwave est actuellement disponible sur Google Play Store et Apple App Store. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Send App, veuillez consulter le site https://send.flutterwave.com.

À propos de Flutterwave

Flutterwave est la première société de technologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et sur d'autres marchés émergents en permettant des transactions locales et transfrontalières par le biais d'une interface de programmation d'application (API) unique. L'entreprise dispose d'une infrastructure dans 34 pays africains et permet des transactions transfrontalières de la diaspora vers les pays africains grâce à son produit d'envoi de fonds Send App. Flutterwave a traité plus de 630 millions de transactions pour un montant supérieur à 31 milliards de dollars, et sert des clients internationaux et africains tels qu'Uber, Air Peace, Bamboo, PiggyVest, ainsi que divers secteurs d'activité. Pour plus d'informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter le site www.flutterwave.com.

À propos de Send App de Flutterwave

Lancée en 2021, l'application Send App de Flutterwave, première société africaine de technologie de paiement, permet aux Africains de la diaspora d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine en toute simplicité.

Send App prend en charge de multiples devises, ce qui garantit des transferts rapides et fiables vers et depuis plus de 30 pays. Elle offre une assistance au sein de l'application, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et respecte les normes de sécurité mondiales les plus strictes, notamment les certifications ISO et la conformité à la norme PCI DSS, afin de garantir la sécurité des données et des fonds des utilisateurs. Pour plus d'informations sur Send App, veuillez consulter https://send.flutterwave.com.

À propos de MainStreet Bank et Avenu

MainStreet Bank, une banque communautaire dont les actifs s'élèvent à 2 milliards de dollars et dont le siège social est situé à Fairfax, en Virginie, a une culture de l'innovation. Sa plateforme propriétaire de logiciel-service (SaaS) Avenu est la seule solution bancaire intégrée qui connecte les partenaires bancaires et leurs applications, directement et de manière transparente, à une solution centrale sur mesure, conçue et détenue par la banque. Pour en savoir plus sur MainStreet Bank, consultez mstreetbank.com, et visitez le site www.avenu.bank pour un aperçu d'Avenu.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2514180/Flutterwave_Logo.jpg