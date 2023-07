Sept fournisseurs européens de solutions d'Internet des objets choisissent EchoStar pour se munir d'une connectivité IoT par satellite en temps réel

Grâce à ce réseau paneuropéen, premier de l'industrie, EchoStar remporte le prix IoT Business Impact Award 2023 d'IoT Evolution

DUBLIN, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) a annoncé aujourd'hui que sept fournisseurs leaders européens de services d'Internet des objets (IoT) ont signé des accords commerciaux pluriannuels pour développer et vendre des solutions IoT utilisant le réseau IoT paneuropéen compatible avec LoRa® d'EchoStar Mobile. Ces entreprises, à savoir API-K , Cyric , DalesLandNet , Dryad , Galaxy1 , ProEsys et Symes , exploitent le réseau en temps réel pour permettre des déploiements IoT grande échelle liés à des applications telles que la géo-sécurité personnelle en plein air, la surveillance de l'humidité du sol, la détection ultra-rapide des incendies de forêt, le comptage des services publics et la surveillance des gazoducs.

« Nous remercions ces clients innovateurs d'avoir choisi le réseau IoT d'EchoStar Mobile pour répondre à leurs besoins en matière de connectivité bidirectionnelle des capteurs en temps réel sur les marchés de l'agrotechnologie, des services publics, du suivi des activités de loisirs et de l'environnement, a déclaré Telemaco Melia, vice-président et directeur général d'EchoStar Mobile. Ces déploiements valident notre proposition de valeur aux clients en s'intégrant de manière transparente dans l'écosystème IoT existant, ainsi qu'en assurant une continuité de service omniprésente pour nos clients sans qu'ils aient besoin d'investir dans une infrastructure terrestre coûteuse. »

Compatible avec la plateforme sans fil alimentée par LoRa de Semtech Corporation, destinée à la connectivité des appareils, le puissant satellite géostationnaire en bande-S EchoStar XXI offre une connectivité bidirectionnelle omniprésente et transparente sur l'ensemble du territoire européen, sans qu'il soit nécessaire d'établir d'accords d'itinérance. Pour ajouter une connectivité par satellite à leurs solutions IoT, les clients peuvent mettre à niveau les appareils déjà déployés en milieu commercial en toute simplicité à l'aide du module bi-mode satellite/terrestre EchoStar Mobile EM2050.

EchoStar s'est vu décerner un prix IoT Business Impact Award 2023 par le magazine IoT Evolution, la première publication dédiée aux technologies IoT, en reconnaissance de son réseau IoT paneuropéen.

« Je suis heureux d'offrir une reconnaissance au réseau IoT paneuropéen compatible avec LoRa d'EchoStar, une solution innovante qui a valu à EchoStar le Business Impact Award 2023, a affirmé Rich Tehrani, PDG de TMC . Je me réjouis à la perspective de voir EchoStar déployer avec succès d'autres solutions de premier ordre à l'avenir. »

EchoStar Mobile Limited , la filiale d'EchoStar en Europe, exploite un système de satellite mobile en utilisant le satellite géostationnaire EchoStar XXI. À l'échelle mondiale, EchoStar met au point une constellation de satellites en bande-S en orbite terrestre basse (LEO) . Appelée EchoStar Lyra™, la constellation vise à soutenir la connectivité de l'Internet des objets, alors que l'entreprise travaille au développement d'un réseau 5G mondial en bande-S.

