SeptiCyte™ LAB grenzt Sepsis von SIRS auf Intensivstationen ab

Veröffentlichung von Planung und Ergebnissen der klinischen Studien, die zu FDA-Zulassung von SeptiCyte™ LAB führten, im American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine

SEATTLE, 9. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Immunexpress, Inc. kündigte heute die Veröffentlichung der Planung und Ergebnisse der klinischen Studien im American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine an, die SeptiCyte™ LAB für die Differenzierung zwischen Sepsis und nicht-infektiösem systemischem inflammatorischem Response-Syndrom (SIRS) auf der Intensivstation in Krankenhäusern validieren. Die Abgrenzung von Sepsis und SIRS stellt klinisch aufgrund sich stark ähnelnder Symptomatik bei Patienten eine Herausforderung dar. Die frühe Erkennung und Behandlung einer Sepsis erzielt bessere Resultate bei Patienten, da an einer Sepsis leidende Patienten auf sofortige ärztliche Hilfe angewiesen sind, einschließlich der Verabreichung von Antibiotika. Sepsis ist die Haupttodesursache in US-amerikanischen Krankenhäusern und mit geschätzten Kosten von 24 Milliarden USD jährlich1 die in der Behandlung teuerste Krankheit in den Vereinigten Staaten.