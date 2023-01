Seragon kündigt RESTORIN® an, das fortschrittlichste Anti-Aging-Nutrazeutikum aller Zeiten

IRVINE, Kalifornien, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Seragon Biosciences, Inc. gab heute die Markteinführung von RESTORIN® bekannt, einem fortschrittlichen Nutrazeutikum für gesundes Altern. RESTORIN integriert eine Reihe von patentierten Technologien der Harvard University, der Mayo Clinic und von Scripps Research, die den zellulären Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid-Spiegel (NAD+) erhöhen und die senolytische Stimulation verbessern.

Seit Jahrzehnten legt die komplizierte Natur des Alterns den Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Alterungsintervention viele Steine in den Weg. Die neuesten Forschungsergebnisse haben Senolytika und NAD+ als Schlüsseltechnologien zur Bewältigung dieser Herausforderung identifiziert. RESTORIN ist ein senolytischer NAD+-Booster mit kontrollierter Freisetzung. Es nutzt auch die SERC™-Technologie von Seragon zur gezielten Freisetzung, wobei hydrophile und lipophile Vehikel und ein auf den pH-Wert reagierendes magensaftresistentes Verabreichungssystem einsetzt werden, um die Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe zu verbessern.

RESTORIN enthält eine Reihe geschützter Formen von Senolytika, NAD+-Vorläufern und Sirtuin-aktivierenden Verbindungen (STACs). Senolytika sind Moleküle, die auf seneszente Zellen abzielen – das sind Zellen, die den Alterungsprozess fördern und zum Verfall der Organe beitragen. NAD+ ist ein lebenserhaltendes Koenzym, das den zellulären Energiestoffwechsel und die DNA-Integrität fördert und ein Nährstoff für Sirtuine ist – Langlebigkeitsproteine, die für die zelluläre Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind.

„Es gibt viele Studien, die darauf hindeuten, dass diese Moleküle einen positiven Einfluss auf das Altern und altersbedingte Gesundheitsprobleme haben, aber bisher war niemand in der Lage, sie in einem optimalen Verhältnis zu kombinieren, um eine synergistische Wirkung zu erzielen", sagte Dr. David Brown, ein leitender Wissenschaftler bei Seragon, der an der Entwicklung von RESTORIN beteiligt war. „Wir waren in der Lage, fortgeschrittene Formen dieser Moleküle und eine Reihe komplexer Kombinationen zu entwickeln, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken, indem wir die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Dies ist wirklich ein Paradigmenwechsel."

Jahrzehntelange Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass der NAD+-Spiegel mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt, was unsere Anfälligkeit für eine Vielzahl altersbedingter Erkrankungen – von Diabetes bis hin zur Neurodegeneration – erhöht. Die Auffüllung des NAD+-Spiegels ist von entscheidender Bedeutung, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Bisher stellte es jedoch ein Problem dar, NAD+ auf zellulärer Ebene durch orale Verabreichung wirksam zu erhöhen.

„Auf dem Gebiet des Alterns ist es von entscheidender Bedeutung, die Frage zu lösen, wie man NAD+-Vorläufer auf eine Art und Weise bereitstellt, die das zelluläre NAD+ am besten fördert, um ein gesünderes Altern zu erreichen", so Dr. Braun. „Wir glauben, dass RESTORIN in dieser Hinsicht die beste Leistung in seiner Klasse erzielt hat, was wirklich ein Durchbruch ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jüngste Studien zeigen, dass eine Erhöhung von NAD+ sogar Immuntherapien gegen Krebs effektiver machen kann, ist es sehr aufregend, an dieser Entwicklung teilzuhaben."

„Es ist sehr spannend zu sehen, wie die Alterungsforschung Wege aufzeigt, wie Menschen langsamer, besser und gesünder altern können", fügte er hinzu.

RESTORIN ist für Verbraucher ausschließlich über seine offizielle Website www.restorin.com erhältlich.

Informationen zu Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc. mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist ein forschungsbasiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier durch innovative Wissenschaft verschrieben hat. Seragon Biosciences setzt sich für die Anwendung modernster wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte in den Bereichen Alterung, Stoffwechsel, Gentherapie und Bioinformatik ein. Von der Forschung bis zu Verbraucherprodukten und klinischen Anwendungen ist Seragon bestrebt, den Menschen den Zugang zu den bedeutendsten Durchbrüchen in der Medizin zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.seragon.com.

