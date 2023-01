Společnost Seragon představuje RESTORIN®, dosud nejpokročilejší nutraceutikum proti stárnutí

IRVINE, Kalifornie, 20. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Seragon Biosciences, Inc. dnes oznámila uvedení produktu RESTORIN®, pokročilého nutraceutika pro zdravé stárnutí. RESTORIN spojuje řadu patentovaných technologií Harvardovy univerzity, Mayo Clinic a Scripps Research, které zvyšují hladinu nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) v buňkách a posilují senolytickou stimulaci.

RESTORIN is an advanced senolytic NAD+ booster designed to promote healthy aging.

Složitá povaha stárnutí znamená, že se vědci v oblasti zpomalení stárnutí už několik desetiletí potýkají s mnoha nezodpovězenými otázkami. Nejnovější výzkum označil senolytika a NAD+ za klíčové technologie pro řešení tohoto problému. RESTORIN je senolytický posilovací přípravek NAD+ s kontrolovaným uvolňováním. Využívá také technologii cíleného uvolňování SERC™ společnosti Seragon, která využívá hydrofilní a lipofilní nosiče a systém enterického podávání reagující na pH pro zvýšení biologické dostupnosti složky.

RESTORIN obsahuje řadu patentovaných forem senolytických látek, prekurzorů NAD+ a látek aktivujících sirtuin (STAC). Senolytika jsou molekuly zaměřené na senescentní buňky – buňky, které podporují stárnutí a přispívají k degeneraci orgánů. NAD+ je život zachovávající koenzym, který zlepšuje buněčný energetický metabolismus a integritu DNA a je palivem pro sirtuiny – proteiny dlouhověkosti důležité pro zdraví buněk.

„Existuje mnoho studií, které ukazují, že tyto molekuly mají pozitivní vliv na stárnutí a zdravotní stavy související se stárnutím, ale dosud se nikomu nepodařilo zkombinovat je v optimálním poměru, aby se dosáhlo synergického účinku," uvedl doktor David Brown, vedoucí vědecký pracovník společnosti Seragon, který se podílel na vývoji přípravku RESTORIN. „S využitím nejlepších vědeckých poznatků se nám podařilo vyvinout pokročilé formy těchto molekul a řadu komplexních kombinací pro boj proti stárnutí. To skutečně mění pravidla hry."

Desítky let výzkumu prokázaly, že hladina NAD+ se stárnutím výrazně klesá, což zvyšuje naši náchylnost k bezpočtu zdravotních potíží souvisejících s věkem, od cukrovky po neurodegeneraci. Doplnění hladiny NAD+ má zásadní význam pro zabránění stárnutí. Účinné zvýšení NAD+ na buněčné úrovni při perorálním podání přípravku je však náročné.

„V oblasti stárnutí je třeba vyřešit zásadní otázku, jak dodat prekurzory NAD+ způsobem, který nejlépe zvýší buněčný NAD+, aby bylo dosaženo zdravějšího stárnutí," řekl Dr. Brown. „Věříme, že RESTORIN dosáhl v tomto ohledu nejlepšího výkonu ve své třídě, což je skutečně zásadní úspěch. Je velmi vzrušující být součástí tohoto vývoje. Zvláště když vezmeme v úvahu nedávné studie, které ukázaly, že zvýšení NAD+ může dokonce zvýšit účinnost imunoterapie proti rakovině."

„Je úžasné vidět, jak výzkum v oblasti stárnutí přispívá k pomalejšímu, lepšímu a zdravějšímu stárnutí," dodal.

RESTORIN je spotřebitelům k dispozici výhradně na oficiálních webových stránkách www.restorin.com.

O společnosti Seragon Biosciences

Společnost Seragon Biosciences, Inc., se sídlem v Irvine v Kalifornii, je výzkumná biofarmaceutická společnost, která se věnuje zlepšování zdraví lidí a zvířat prostřednictvím inovativních vědeckých poznatků. Společnost Seragon Biosciences využívá nejmodernější vědecké a technologické poznatky v oblasti stárnutí, metabolismu, genové terapie a bioinformatiky. Společnost Seragon usiluje o to, aby lidé měli přístup k nejvýznamnějším objevům v medicíně, a to od výzkumu až po spotřebitelské produkty a klinické aplikace. Další informace naleznete na adrese www.seragon.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1986399/Seragon_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986400/Seragon_Pharmaceuticals_RESTORIN.jpg

SOURCE Seragon Biosciences