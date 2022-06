Service 5G New Calling : Huawei, China Mobile et iFLYTEK rendent possible les appels sans frontières

SHIJIAZHUANG, Chine, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, la branche de China Mobile opérant dans la province de Hebei (ci-après dénommée « Hebei Mobile »), en collaboration avec Huawei et iFLYTEK, a intégré la capacité de traduction intelligente fournie par iFLYTEK au service 5G New Calling, brisant ainsi les barrières linguistiques pour les appels vidéo. 5G New Calling rend la communication visuelle et accessible en utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Le président de China Mobile, Yang Jie, espère construire un système de services d'information basé sur la 5G et offrant connexions, puissance de calcul et capacités de service. 5G New Calling répond parfaitement aux critères de construction d'un tel système. Il s'agit également d'un bon exemple de réussite du plan « 5G+ » de China Mobile.