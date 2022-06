5G New Calling: Huawei, China Mobile und iFLYTEK realisieren barrierefreies Telefonieren

Die barrierefreie Kommunikationsfunktion basiert auf den Unternehmensstandards von China Mobile für 5G New Calling und ist eine wesentliche Verbesserung der nativen Videoanruffunktion von Mobiltelefonen. Die Funktion nutzt bei Videoanrufen intelligente Technologien, um Sprache zu erkennen und in Echtzeit in Text umzuwandeln. Auf diese Weise können die Nutzer eine Transkription dessen, was der andere Nutzer sagt, in Echtzeit lesen. Wenn die Nutzer unterschiedliche Sprachen sprechen, kann es in Echtzeit übersetzen, was der andere Nutzer sagt, und so Sprachbarrieren überwinden.