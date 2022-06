5G New Calling: Huawei, China Mobile e iFLYTEK realizan llamadas sin barreras

SHIJIAZHUANG, China, 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, la sucursal de Hebei de China Mobile (en adelante, Hebei Mobile), junto con Huawei e iFLYTEK, integraron la capacidad de traducción inteligente proporcionada por iFLYTEK en 5G New Calling, rompiendo las barreras lingüísticas para las videollamadas. Mediante el uso de tecnologías inteligentes, 5G New Calling hace que la comunicación sea visual y accesible. El presidente de China Mobile, Yang Jie, espera construir un sistema de servicios de información basado en 5G que ofrezca conexiones, potencia de cálculo y capacidades de servicio. 5G New Calling cumple perfectamente los requisitos para construir un sistema de este tipo. 5G New Calling es una práctica exitosa del plan "5G+" de China Mobile.