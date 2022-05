Setor de manufatura passa por rápida transformação da sustentabilidade segundo relatório da Schneider Electric e do MIT Technology Review

Novo relatório da Schneider Electric e do MIT Technology Review aponta revolução da sustentabilidade – da sustentabilidade incidental à sustentabilidade intencional nas operações das principais empresas de manufatura

Agora, os principais fabricantes buscam visibilidade total de emissões carbono em toda a cadeia de suprimentos, em uma mudança da mera eficiência do processo

RUEIL-MALMAISON, França, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Schneider Electric, líder em transformação digital de gestão e automação de energia, e a corporação mais sustentável do mundo em 2021, conforme classificação da Corporate Knights, fez parceria com a empresa de mídia independente mundialmente renomada MIT Technology Review, para divulgar um esforço conjunto em direção à sustentabilidade no setor de manufatura, com um objetivo de longo prazo de visibilidade total de emissões de carbono em toda a cadeia de suprimentos.

A pesquisa conjunta, intitulada "Gestão de equipamentos e sustentabilidade", revela que os principais fabricantes estão mudando para tornar a sustentabilidade o objetivo de melhorias no processo, em vez de apenas um subproduto de gestão responsável de equipamentos.

Algumas das principais conclusões do relatório incluem:

Práticas de sustentabilidade específicas para produtos em alta:

As principais empresas estão modernizando os processos para permitir a descarbonização. Isso é alcançado melhorando as operações de equipamentos, reduzindo o desperdício e fabricando produtos com insumos menos intensivos em carbono.

O relatório sugere que os fabricantes estão buscando maior acesso à visibilidade por meio de análises de dados e cadeias de suprimentos conectadas digitalmente. Adotando os princípios da Indústria 4.0, os fabricantes estão usando sensores e ferramentas de gerenciamento de desempenho para aumentar o fluxo de dados relevantes de carbono/sustentabilidade em todas as operações da empresa.

Processos modulares que permitem melhores previsões:

A tecnologia também está sendo usada para desenvolver processos preditivos melhores e reorganizá-los para serem mais enxutos e modulares.

Ela permite que os produtores ajustem linhas de montagem, processos e entradas de materiais para uma calibração mais precisa. Por sua vez, isso permite uma melhor previsão e fabricação personalizada "sob demanda".

Agora, as empresas podem utilizar designs virtuais com a finalidade de testar novos modelos de produção de sustentabilidade na realidade virtual antes de se comprometer com a realidade "física" intensa de carbono, como o brilho digital para reduzir a energia nos processos de projeto de produção.

O design com propósito auxilia a economia circular:

As principais empresas de manufatura estão reimaginando os processos de fabricação em busca de metas de "economia circular". Isso frequentemente envolve um plano de negócios de longo prazo para gerenciar materiais e princípios de fabricação de "design para sustentabilidade".

O processo inclui a construção de instalações para desmontar produtos existentes para fazer melhor uso de peças sobressalentes e modelos de custo total de propriedade (TCO), que conectam o projeto do produto a menos processos, insumos mais sustentáveis e até mesmo reduzindo a vida útil dos produtos com uso intensivo de maquinário para aproveitar as inovações iterativas em eficiência elétrica.

Frédéric Godemel, vice-presidente executivo de sistemas e serviços de energia da Schneider Electric, declarou:

"A fabricação está passando da sustentabilidade incidental para a intencional, de acordo com este novo relatório. A sustentabilidade não é mais uma feliz coincidência; agora, a ilustre combinação de gestão eficiente de equipamentos e princípios sustentáveis intencionais vê a fabricação definida no caminho para uma descarbonização eficaz de longo prazo.

"Dito isso, o tempo que temos para descarbonizar está diminuindo rapidamente. Os fabricantes devem acelerar seus esforços por meio do uso ideal de dados e tecnologias digitais se o setor tem a intenção de fazer uma contribuição significativa para as metas climáticas internacionais quando for importante."

Para saber mais sobre, consulte o relatório "Gestão de equipamentos e sustentabilidade: como as empresas globais usam o insight e a inovação para tornar seus processos de fabricação e ativos neutros em carbono", que está disponível agora.

