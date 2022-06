SGS fait progresser la gestion des données d'essais cliniques avec Veeva Vault EDC

La société internationale de recherche sous contrat utilisera Veeva Vault CDMS pour simplifier la conception des essais et améliorer la qualité des données

BARCELONE, Espagne, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que SGS Health Science, une société de recherche sous contrat de premier plan (CRO), avait adopté Veeva Vault EDC pour améliorer la saisie et la qualité des données des sites afin d'accélérer la durée des cycles d'étude pendant les essais cliniques. L'application fait partie de Veeva Vault CDMS et permet à SGS de renforcer la supervision des données et de disposer d'une plus grande flexibilité dans la conception et l'exécution des essais. Avec Vault EDC, SGS peut traduire des protocoles complexes en conceptions de dossiers conviviales et effectuer des ajustements en milieu d'étude sans temps d'arrêt ni migration.

« SGS fait évoluer constamment son approche de la gestion des données pour résoudre les défis auxquels nos clients biotechnologiques et pharmaceutiques font face dans les essais cliniques », a déclaré Joris De Bondt, responsable d'EDC, SGS Health Science. « Avec des fonctionnalités conviviales qui répondent aux besoins actuels complexes en matière d'étude, Veeva Vault EDC nous permettra de mieux surveiller et gérer les essais en nous appuyant sur des données fiables, en temps réel, obtenues sur nos sites. »

SGS offre des services mondiaux de recherche clinique pour les essais de phase I à IV axés sur le développement précoce et la biométrie. L'ajout de Vault EDC s'appuie sur le succès de SGS pour simplifier et automatiser les processus d'essai avec Veeva Vault CTMS et Veeva Vault eTMF. L'utilisation d'applications connectées sur une plateforme cloud unique permettra une surveillance accrue des essais, une gestion des données et des documents en temps réel, et des processus d'essai plus rapides, comme les paiements aux sites de recherche. À l'avenir, SGS prévoit de s'appuyer sur Veeva RTSM afin d'améliorer la qualité des données et l'efficacité des essais.

« Nous sommes fiers de nous associer à SGS et d'appuyer son engagement à accélérer et à accroître l'efficacité des essais cliniques », a déclaré Paul MacDonald, directeur principal en charge de la stratégie pour Veeva Vault CDMS. « Avec l'ajout de Veeva Vault EDC, SGS renforcera sa surveillance et la gestion des données à travers son vaste réseau de sites de recherche menant des essais cliniques. »

Informations complémentaires Pour en savoir plus sur Veeva Vault EDC, consultez le site : veeva.com/eu/VaultEDC

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de SGS SGS propose des services d'analyse et de recherche clinique de grande qualité permettant de soutenir la recherche, l'enregistrement, le développement et la fabrication de médicaments. Nous nous appuyons sur notre réseau de laboratoires, d'installations de production et d'essais cliniques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique pour vous aider à chaque étape du processus de fabrication de produits biopharmaceutiques et pharmaceutiques de premier ordre et d'appareils médicaux entièrement conformes.

Informations complémentaires Pour en savoir plus sur SGS CR, consultez le site ci-après : sgs.com/cro

Communiquez avec SGS sur LinkedIn : linkedin.com/showcase/sgs-health-science/

À propos de Veeva Systems Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le samedi 30 avril 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker Recherche clinique Veeva Systems SGS +49 6950955486 +32 15 27 32 45 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems