Shandong Energy et Huawei lancent le premier grand modèle commercial d'IA au monde pour le secteur de l'énergie

JINAN, Chine, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet 2023, Shandong Energy Group (Shandong Energy), Huawei et Yunding Technology ont lancé conjointement le modèle de minage Pangu, le premier grand modèle commercial d'IA au monde pour le secteur de l'énergie. L'objectif de ce modèle est d'améliorer l'application de l'IA dans l'industrie minière et de transformer le développement de modèles d'IA à l'échelle artisanale en un développement à l'échelle industrielle.

Li Wei, président de Shandong Energy Group Co., Ltd, a prononcé un discours

Li Wei, président de Shandong Energy, a déclaré : « Les voyageurs partagent les mêmes idées. En tant que leader mondial de l'infrastructure TIC et fournisseur d'appareils intelligents, Huawei partage l'objectif de transformation numérique de Shandong Energy. Ces deux entreprises sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Nous souhaitons améliorer le niveau d'intelligence de l'industrie minière en élargissant la profondeur et l'étendue de l'application de l'IA dans différents scénarios, et en utilisant continuellement l'IA pour fournir plus d'automatisation, atteindre une plus grande efficacité, réduire l'intensité de la main-d'œuvre et améliorer la sécurité dans l'industrie minière. »

En tant que pionniers de la première utilisation commerciale au monde de grands modèles d'IA dans le secteur de l'énergie, Shandong Energy, Yunding Technology et Huawei ont commencé à mettre en œuvre la première série d'applications d'IA pour l'exploitation minière. Ces applications ont été développées sur la base de la vérification pilote des grands modèles d'IA dans la production industrielle. Il existe en tout 21 scénarios d'application liés à neuf activités d'exploitation, à savoir l'extraction du charbon, le creusement de tunnels, le transport principal, le transport auxiliaire, le levage, la surveillance de la sécurité, la prévention des éclatements de roches, la préparation du charbon et la cokéfaction.

Les éclatements de roches constituent un problème particulièrement difficile dans l'exploitation minière. Le principal moyen de prévenir les éclatements de roches est de forer des trous de pour alléger la pression, qui doivent être faits correctement. Shandong Energy a réussi à relever ce défi dans ses mines de charbon de Lilou et de Xinjulong en déployant le grand modèle d'IA. Grâce à ses capacités de reconnaissance visuelle, le modèle peut analyser intelligemment la qualité des forages et aider le personnel chargé de la prévention des explosions de roches à vérifier la qualité, ce qui a permis de réduire leur charge de travail de 82 %. Il fallait auparavant trois jours pour effectuer ces vérifications ; aujourd'hui, le temps a été réduit à 10 minutes, avec un taux d'acceptation de 100 %.

Shandong Energy, Yunding Technology et Huawei ont créé un centre d'innovation commun au début de l'année 2022. Pour rendre les mines plus intelligentes, ils ont introduit le modèle Pangu, qui se caractérise par une gestion découplée des opérations et une production intelligente, un traitement des données sur le campus, une reproductibilité à grande échelle, ainsi que l'apprentissage et l'analyse à partir de petits échantillons. Le système d'exploitation de l'IA du centre d'innovation commun fait appel à la formation centrale, à l'inférence en périphérie, à la coordination entre le cloud et la périphérie, à l'apprentissage par l'utilisation et à l'optimisation en continu. Le système de gestion de l'IA du centre comprend la gestion du groupe et l'exécution de la mine de charbon. La gestion de la production de charbon est passée d'une approche réactive et manuelle à une approche proactive et intelligente.

Zou Zhilei, président de Huawei Mine BU, a commenté : « L'IA continuera d'alimenter la modernisation de l'industrie minière et jouera un rôle important pour rendre la production de charbon plus sûre, plus durable et semi-automatisée ou entièrement automatisée. Huawei continuera à approfondir la transformation de l'industrie et à mettre les puissantes capacités du modèle Pangu à la disposition d'un plus grand nombre d'industries. Nous allons permettre à nos partenaires et travailler avec eux pour résoudre les problèmes de l'industrie dans des scénarios spécifiques, ce qui créera une plus grande valeur. Le lancement du premier modèle commercial de minage Pangu a donné un nouvel élan au développement de haute qualité de l'industrie minière et du secteur de l'énergie en général. »

