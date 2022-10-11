Shanghai Electric открыла Блок B пятой фазы солнечного парка MBR в Дубае раньше графика

Shanghai Electric открыла Блок B пятой фазы солнечного парка MBR в Дубае на 17 дней раньше графика

ШАНХАЙ, 11 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 10 октября прошла церемония запуска коммерческой эксплуатации Блока B пятой фазы солнечного парка имени Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума (MBR) компании Shanghai Electric в Дубае. Оборудование начало вырабатывать электроэнергию для коммерческого использования на 17 дней раньше, чем ожидалось, что знаменует собой очередную веху в строительстве этого парка Shanghai Electric.

«Мы с радостью объявляем об официальном запуске коммерческой эксплуатации Блока B пятой фазы MBR на 17 дней раньше запланированного срока, — заявил на церемонии заместитель генерального менеджера компании Shanghai Electric Цю Минхуа (Qiu Minghua). — Наша компания планирует завершить последующую передачу, а также приступить к строительству Блока C в соответствии с графиком».

В ходе церемонии Омар аль-Хассан, генеральный директор компании Shuaa Energy 3, отвечающей за реализацию проекта, выразил свою признательность и благодарность всем заинтересованным сторонам за их упорную работу и достижения в рамках строительства проекта.

Ранее на строительстве негативно сказалась пандемия, повлекшая за собой рост цен на сырье, рабочую силу и транспорт и проблемы с доставкой фотоэлектрических модулей на объект в соответствии с графиком. Для решения этих проблем с участием всех заинтересованных сторон была создана кризисная экспертная группа. После нескольких раундов переговоров компания Shanghai Electric и вовлеченные стороны достигли соглашения, благодаря которому проект удалось вернуть в нужную колею и реализовывать его не только в соответствии с графиком, но и с опережением.

В июле 2022 года поставки некоторых партий модулей были вновь отложены. В ответ на это была мобилизована команда для ускорения операций. Благодаря ее круглосуточным усилиям все упущенное время удалось наверстать за несколько недель. После продолжавшихся 13 дней испытаний на надежность и эффективность оборудование Блока B было одобрено местным оператором электросети и официально введено в коммерческую эксплуатацию на 17 дней раньше запланированного срока, что знаменует собой еще одну важную веху, достигнутую в рамках пятой фазы проекта MBR.

Проект разделен на три блока — A, B и C, каждый мощностью 300 МВТ. Блок A был введен в эксплуатацию в июле 2021 года. Предварительное проектирование Блока С уже завершено, а это означает, что подготовка к его строительству, включая поставку оборудования и прокладку подземных кабелей, идет полным ходом.

Ответственные за реализацию проекта стороны заявили, что они будут и впредь делать все необходимое для решения проблем, возникших при строительстве Блока В, в том числе проблем, вызванных последствиями пандемии, включая кадровые трудности, с тем чтобы можно было как можно скорее ввести в эксплуатацию и начать коммерческое использование Блока С.

Информация о компании Shanghai Electric

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