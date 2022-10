Spoločnosť Shanghai Electric otvorila blok B piatej fázy solárneho parku MBR v Dubaji 17 dní pred plánovaným termínom

ŠANGHAJ, 11. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Slávnostné otvorenie komerčnej prevádzky bloku B piatej fázy solárneho parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR, fáza V) realizovaného spoločnosťou Shanghai Electric v Dubaji sa uskutočnilo 10. októbra. Zariadenie začalo vyrábať elektrickú energiu na komerčné využitie o 17 dní skôr, ako sa očakávalo, čo predstavuje ďalší míľnik vo výstavbe zariadenia spoločnosťou Shanghai Electric.

„Sme nadšení, že môžeme oznámiť oficiálne otvorenie komerčnej prevádzky bloku B projektu MBR fáza V 17 dní pred plánovaným termínom," povedal na slávnostnom ceremoniáli Qiu Minghua, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Shanghai Electric. „Naša spoločnosť očakáva, že následné odovzdanie, ako aj začatie výstavby bloku C sa uskutoční v riadnom termíne."

Okrem toho Omar Al-Hassan, generálny riaditeľ spoločnosti Shuaa Energy 3, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu, na slávnostnom otvorení vyjadril uznanie a vďaku všetkým zúčastneným stranám za tvrdú prácu a dosiahnuté výsledky pri výstavbe.

Na začiatku projektu jeho výstavbu negatívne ovplyvnila pandémia, ktorá spôsobila napríklad zvýšenie cien surovín, pracovnej sily a dopravy, ako aj nemožnosť dodať fotovoltické (FV) moduly na stavenisko v plánovanom termíne. Na riešenie týchto prekážok bol zostavený krízový tím zložený z odborníkov z firmy, ktorý mal vyriešiť problémy so všetkými zúčastnenými stranami. Po niekoľkých kolách diskusií spoločnosť Shanghai Electric a príslušné strany dosiahli dohodu, ktorá vydláždila cestu k tomu, aby sa projekt vrátil na správnu cestu a nielenže dodržal, ale aj prekonal dohodnutý termín dokončenia.

V júli 2022 sa dodávky niektorých sérií modulov opäť oneskorili. V reakcii na to bol zmobilizovaný tím na urýchlenie operácií. Vďaka nepretržitému úsiliu tímu sa časová strata projektu dobehla v priebehu niekoľkých týždňov. Po 13 dňoch testov spoľahlivosti a výkonnosti bolo zariadenie v bloku B schválené miestnym prevádzkovateľom elektrickej siete a oficiálne uvedené do komerčnej prevádzky 17 dní pred plánovaným termínom, čo predstavuje ďalší dôležitý míľnik dosiahnutý v rámci projektu MBR fázy V.

Projekt je rozdelený na tri bloky – A, B a C, každý s kapacitou 300 MW. Blok A bol uvedený do plnej prevádzky v júli 2021. Projekt bloku C bol predbežne dokončený, čo znamená, že prípravy na jeho výstavbu vrátane dodávok zariadení a pokládky podzemných káblov sú v plnom prúde.

Osoby zodpovedné za realizáciu projektu uviedli, že budú naďalej robiť všetko potrebné na prekonanie problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii bloku B, ako sú problémy spôsobené vplyvom pandémie vrátane personálnych problémov, aby sa čo najskôr mohlo uskutočniť uvedenie bloku C do prevádzky a začatie komerčnej prevádzky.

O spoločnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) je svetový výrobca špičkových zariadení, ktorý sa zameriava na inteligentnú energiu, inteligentnú výrobu a inteligentnú infraštruktúru s cieľom poskytovať ekologické a inteligentné systémové riešenia na priemyselnej úrovni. Má globálne zastúpenie v odvetviach, ako sú nová energia, efektívna čistá energia, priemyselná automatizácia, zdravotnícke pomôcky a ochrana životného prostredia.

