Shanghai Electric abre Bloco B na fase 5 do Parque Solar MBR em Dubai 17 dias antes do previsto

XANGAI, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 10 de outubro, a cerimônia de abertura das operações comerciais do Bloco B na fase 5 do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR Phase V) da Shanghai Electric foi realizada no local. O equipamento começou a produzir eletricidade para uso comercial 17 dias antes do esperado, o que representa outro marco na construção da unidade da Shanghai Electric.

"Temos o prazer de anunciar a abertura oficial das operações comerciais do Bloco B do projeto MBR Phase V 17 dias antes do previsto", disse Qiu Minghua, vice-gerente geral da Shanghai Electric, na cerimônia. "Nossa empresa espera concluir a entrega subsequente, bem como iniciar a construção do Bloco C, no momento oportuno."

Além disso, Omar Al-Hassan, CEO da Shuaa Energy 3, a empresa responsável pela implementação do projeto, também expressou seu agradecimento e gratidão a todas as partes envolvidas por seu trabalho árduo e realizações na construção, na cerimônia de abertura.

No início do projeto, sua construção foi afetada negativamente pela pandemia, com questões como o aumento dos preços de matérias-primas, mão de obra e transporte e a incapacidade de enviar módulos fotovoltaicos (PV) para o local dentro do prazo. Para superar esses obstáculos, foi formada uma equipe de crises composta por profissionais de negócios para resolver os problemas com todas as partes envolvidas. Após várias rodadas de discussões, a Shanghai Electric e as partes relevantes chegaram a um acordo, possibilitando que o projeto voltasse aos trilhos e não só cumprisse, mas também antecipasse a data prevista para a conclusão.

Em julho de 2022, as remessas de alguns lotes de módulos foram novamente atrasadas. Em resposta, uma equipe foi mobilizada para agilizar as operações. Graças aos esforços da equipe, que trabalhava 24 horas por dia, qualquer tempo perdido no projeto era compensado em algumas semanas. Após 13 dias de testes de confiabilidade e desempenho, o equipamento do Bloco B foi aprovado pela operadora local da rede elétrica e colocado oficialmente em operação comercial, 17 dias antes do previsto, o que representa outro marco importante alcançado pelo projeto MBR Phase V.

O projeto é dividido em três blocos - A, B e C, cada um com capacidade de 300 MW. O Bloco A foi colocado em operação total em julho de 2021. O Projeto do Bloco C foi provisionalmente concluído, o que significa que os preparativos para sua construção, incluindo entregas de equipamentos e a instalação de cabos subterrâneos, estão a todo vapor.

Os responsáveis pela implementação do projeto disseram que continuarão a fazer o que for necessário para superar os desafios que foram enfrentados na implementação do Bloco B, como aqueles causados pelos efeitos da pandemia, como problemas de mão de obra, para que o comissionamento e o início das operações comerciais do Bloco C possam ocorrer o mais rápido possível.

