Shanghai Electric otwiera blok B piątego etapu Parku Solarnego MBR w Dubaju 17 dni przed terminem

SZANGHAJ, 11 października 2022 r. /PRNewswire/ -- 10 października na terenie budowanego przez Shanghai Electric Parku Solarnego im. Mohammeda bin Rashid Al Maktouma (MBR, etap V), odbyła się ceremonia oddania do eksploatacji bloku B. Instalacja rozpoczęła produkcję energii elektrycznej do użytku komercyjnego na 17 dni przed założonym terminem, co jest kolejnym krokiem milowym w procesie budowy instalacji realizowanym przez Shanghai Electric.

„Mamy przyjemność ogłosić oficjalne oddanie do eksploatacji bloku B V etapu projektu MBR na 17 dni przed założonym terminem – powiedział podczas ceremonii Qiu Minghua, wicedyrektor Shanghai Electric. - Nasza spółka przewiduje kolejne oddania w terminie oraz przystąpienie do budowy bloku C".

Podczas ceremonii wyrazy uznania i wdzięczności przekazał wszystkim stronom zaangażowanym w ciężką pracę i czynności budowlane również Omar Al-Hassan, prezes Shuaa Energy 3, spółki odpowiedzialnej za wdrażanie projektu.

Początkowo realizację projektu zakłóciła pandemia, w której wyniku nastąpił wzrost cen surowców, kosztów pracy i transportu, a także brak możliwości zgodnego z harmonogramem dostarczenia na plac budowy modułów fotowoltaicznych. Aby pokonać te przeszkody, wszyscy interesariusze podjęli decyzję o powołaniu zespołu kryzysowego, w którego skład weszli eksperci branżowi. Po kilku rundach negocjacji spółka Shanghai Electric oraz pozostali interesariusze wypracowali porozumienie, które pozwoliło przywrócić projekt na właściwe tory i nie tylko dotrzymać, ale nawet wyprzedzić założoną datę ukończenia projektu.

W lipcu 2022 r. nastąpiły kolejne opóźnienia w dostawach partii modułów. Powołano zespół odpowiedzialny za przyspieszenie działań. Dzięki intensywnej pracy zespołu stracony czas nadrobiono w zaledwie kilka tygodni. Po 13 dniach prób niezawodności i wydajności lokalny operator sieci energetycznej zatwierdził urządzenia obsługujące blok B, wskutek czego blok ten oddano do eksploatacji na 17 dni przed założoną data, a tym samym osiągnięto kolejny istotny kamień milowy w realizacji V etapu projektu MBR.

Projekt podzielono na trzy bloki – A, B i C, każdy o mocy 300 MW. Blok A w pełni oddano do eksploatacji w lipcu 2021 r. Wstępnie ukończono prace projektowe dla bloku C, co oznacza, że pełną parą rozpoczęto przygotowania do jego budowy, w tym organizowanie dostaw sprzętu i kładzenie okablowania podziemnego.

Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie projektu deklarują, że podejmą wszelkie działania niezbędne do pokonania wyzwań, na które napotkano podczas realizacji bloku B, również spowodowanych pandemią, w tym problemy z obsadą kadrową tak, aby rozruch i oddanie do eksploatacji bloku C nastąpiły jak najszybciej.

