Shanghai Electric célèbre son 120ème anniversaire - Accélération de la transition vers des solutions vertes et à faible émission de carbone

SHANGHAI, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le forum du sommet d'affaires Energy Integration for Intelligent Future, organisé par Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) dans le cadre de la célébration de son 120ème anniversaire, s'est conclu avec succès à Shanghai le 26 septembre 2022.

À ce moment critique et historique pour l'entreprise, et en réponse à l'urgence mondiale de réduire les émissions de carbone, Shanghai Electric fait la transition de tous les segments de son activité vers un format à faible émission de carbone. Ceci est réalisé en améliorant la capacité des nouveaux systèmes et équipements électriques et en développant une combinaison optimale de sources d'énergie traditionnelles et renouvelables dans le but de soutenir le développement d'un écosystème énergétique moderne.

Liu Ping, directeur et président de Shanghai Electric Group Co., a déclaré lors du forum qu'au cours des 120 dernières années, l'entreprise s'est lancée dans un voyage innovant visant à autonomiser le monde en s'efforçant d'étendre ses principales activités dans la poursuite d'une coopération gagnant-gagnant et d'un développement intégré.

« Tout au long de ce voyage, Shanghai Electric est devenu un excellent exemple de ce qui peut être fait pour ouvrir la voie à la Chine pour devenir un fournisseur clé d'équipements haut de gamme dans le monde. L'évolution a permis à l'entreprise de passer d'un acteur majeur dans son espace à un acteur qui représente ses pairs dans le pays alors qu'ils cherchent collectivement à exporter des équipements et des technologies de classe mondiale », a déclaré Liu Ping.

Shanghai Electric a accompli de nombreuses réalisations record tant au pays qu'à l'étranger. Sur la base des capacités et des forces existantes, la société prévoit de tirer pleinement parti de ses trois principaux avantages concurrentiels - la fabrication extrême, les services intégrés et la compétitivité des talents - pour construire trois plates-formes liées à la pointe de l'industrie couvrant l'équipement de base, les systèmes intégrés et le capital industriel, mettant en place ce qui est en passe de devenir la principale tendance de développement pour les 120 prochaines années.

Shanghai Electric est actuellement l'un des rares producteurs au monde couvrant toutes les catégories d'équipements énergétiques. Le secteur de l'énergie produit plus de 80 % des émissions totales de carbone de la Chine, ce qui en fait le plus grand obstacle à la réalisation par la Chine de son objectif de pic de carbone et de neutralité carbone.

Depuis 2021, avec la fréquence élevée des événements météorologiques extrêmes, couplée à l'intensification des tensions autour de l'approvisionnement énergétique mondial, de nombreuses régions du pays ont connu des pénuries d'électricité, soulignant l'importance croissante du ballast thermique. En pleine transition des énergies fossiles stables vers les énergies alternatives volatiles, un consensus parmi les participants est que, pour atteindre l'objectif de réduction du carbone sous le prétexte d'assurer la sécurité énergétique, la complémentarité multi-énergies sera la meilleure solution pour le développement intégré des sources d'énergie traditionnelles et renouvelables sur le long terme.

Chen Ganjin, membre du Comité du Parti et vice-président de Shanghai Electric, a noté que la structure énergétique de la Chine avait subi un changement majeur au cours de la dernière décennie, la proportion de la capacité installée d'énergie solaire et éolienne ayant considérablement augmenté, tandis que la part du charbon est tombée à la moitié du total et que l'énergie nucléaire est redevenue une alternative viable en croissance constante. L'essor des sources d'énergie renouvelables a poussé le stockage d'énergie dans une période de développement rapide. Cependant, en raison du caractère aléatoire et de l'intermittence, la connexion au réseau à grande échelle et à haut rapport des énergies renouvelables posera de sérieux défis pour le fonctionnement sûr et stable du réseau.

En élaborant sur le paysage de l'écosystème énergétique chinois, Chen a ajouté que la consommation d'énergie par habitant en Chine est relativement faible par rapport à d'autres pays et régions du monde, démontrant un énorme potentiel de croissance sur les marchés de l'électricité et des équipements connexes. Shanghai Electric s'engage à répondre aux besoins de l'écosystème énergétique chinois en termes de production, de transmission, de stockage et de vente d'électricité.

Le groupe optimise ses efforts pour favoriser la croissance des équipements à énergie conventionnelle et alternative alors que le pays poursuit ses objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone. Shanghai Electric a des capacités techniques éprouvées dans les domaines de l'énergie au charbon propre et efficace, de l'énergie nucléaire sûre et de pointe, ainsi que de la réglementation efficace et flexible du gaz et de l'électricité. De plus, le groupe s'appuie sur les innovations technologiques pour enrichir son portefeuille d'équipements et de solutions de stockage alimentés à l'énergie éolienne, solaire, de stockage et à l'hydrogène, tout en accélérant la transformation et en explorant des scénarios d'application supplémentaires pour ses équipements robustes de réseau intelligent.

Sur la base de son équipement électrique concurrentiel existant, Shanghai Electric a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de nouvelles solutions système pour l'intégration de l'électricité au charbon et du stockage de l'énergie ; intégration source-réseau-charge-stockage ; et l'intégration de l'hydrogène vert et des produits chimiques. De plus, avec la transformation énergétique en cours, le groupe saisit de nouvelles opportunités dans le secteur du stockage de l'énergie avec ses batteries au vanadium connues pour leur haut niveau de sécurité, leur évolutivité à haute capacité et leur longue durée de vie.

Conformément aux objectifs de pic carbone et de neutralité carbone, Shanghai Electric s'efforce d'établir une présence dans ce que l'on appelle « 4+2+X » (où « 4 » désigne l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et hydrogène ; « 2 » désigne les équipements industriels intelligents et les équipements médicaux haut de gamme ; et « X » fait référence aux nouvelles opportunités dans le secteur de l'énergie) en mettant l'accent sur le soutien à la réduction des émissions de carbone dans l'énergie et l'industrie de concert dans le but de créer un nouveau système électrique complet et une solution intégrée pour les parcs industriels verts et à faible émission de carbone.

En capitalisant sur ses capacités éprouvées dans les équipements à énergie conventionnelle, Shanghai Electric prévoit de poursuivre ses investissements dans des équipements et technologies innovants impliquant l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et thermique et le stockage de l'énergie, ainsi que l'alimentation électrique, le réseau, la charge et le stockage de l'hydrogène devenir le précurseur dans le cheminement vers l'atteinte des objectifs de pic carbone et de neutralité carbone, ainsi que la création d'équipements alimentés par des énergies alternatives et d'équipements haut de gamme automatisés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915282/image_5004259_15555260.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915248/image_5004259_15555338.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1915362/logo_new_Logo_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric