Shanghai Electric dévoilera des solutions pour l'énergie intelligente et la fabrication intelligente à l'Expo 2020 de Dubaï

Un porte-parole de Shanghai Electric a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à Dubaï 2020 en tant que partenaire officiel du pavillon de la Chine. Nous sommes impatients de célébrer les dernières réalisations scientifiques qui marquent le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et les inventions technologiques révolutionnaires qui nous mènent vers un avenir plus vert. Shanghai Electric souhaite montrer au monde entier ses prouesses dans le domaine des énergies nouvelles et ses innovations nées de partenariats mondiaux. »

Sur un écran géant 3D à l'œil nu de l'exposition « Communication et connexion », Shanghai Electric présentera la vision chinoise d'un avenir à faible émission de carbone en démontrant ses efforts pour construire la plus grande centrale solaire du monde à Dubaï, ainsi que les étapes technologiques et les feuilles de route en matière d'énergie éolienne, d'énergie hydrogène, de stockage de l'énergie, de transport vert et d'Internet industriel.

Le thème de l'exposition reflète la concentration inébranlable de Shanghai Electric sur ses principaux domaines d'activité, notamment l'énergie intelligente et la fabrication intelligente, tout en mettant en œuvre « l'avancement technologique pour réaliser la transformation et la mise à niveau de l'entreprise ».

Shanghai Electric cherche à établir des partenariats avec les leaders et les innovateurs de l'industrie mondiale pour accélérer le progrès humain et le développement durable, en créant des opportunités de coopération plus ouvertes et mutuellement bénéfiques.

À l'occasion du Shanghai Electric Day qui se tient en décembre, Shanghai Electric va promouvoir la coopération avec les Émirats arabes unis et d'autres pays en faisant la démonstration de ses nouvelles solutions énergétiques dans les domaines de l'éolien, du solaire et du stockage de l'énergie - en montrant les réalisations de l'entreprise « Belt and Road » (BRI) et ses progrès vers les objectifs de réduction des émissions de carbone de la Chine.

Ces dernières années, Shanghai Electric a mené plusieurs méga-projets le long de la BRI pour soutenir le développement du secteur de l'énergie. Le plus important d'entre eux est le projet d'énergie solaire concentrée (CSP) de Dubaï, la plus grande centrale solaire thermique photovoltaïque au monde, qui devrait fournir de l'énergie propre à plus de 270 000 résidents de Dubaï et réduire les émissions de carbone d'environ 1,6 million de tonnes par an une fois terminé. Parallèlement, Shanghai Electric a établi une coopération plus étroite avec ses partenaires mondiaux par le biais de la BRI, en promouvant le développement économique et la connectivité interrégionale et en offrant des technologies avancées et une riche expérience des projets à d'autres pays.

Les Expositions Internationales sont des fêtes mondiales qui mettent en lumière les progrès scientifiques, technologiques, économiques et sociaux. En tant que première Exposition Internationale à se tenir dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA), l'Expo 2020 de Dubaï, « Connecter les esprits, créer l'avenir » (Connecting Minds, Creating the Future), visant à stimuler l'inspiration, l'innovation et la collaboration pour créer un avenir meilleur. Initialement prévue pour démarrer le 20 octobre 2020, l'Expo de Dubaï rouvrira ses portes à près de 200 nations et 25 millions de visiteurs le 1er octobre 2021, après avoir été retardée d'un an par la pandémie de coronavirus.

Sur le thème « Bâtir une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité - Innovation et opportunité » (Building a Community with a Shared Future for Mankind — Innovation and Opportunity), le pavillon de la Chine, baptisé « The Light of China », est l'un des plus grands bâtiments d'exposition de l'Expo 2020 de Dubaï, dont le langage conceptuel symbolise l'espoir et un avenir radieux en tant que vitrine du riche patrimoine culturel et de la longue histoire de la Chine. Les visiteurs peuvent également accéder au Pavillon de la Chine et à la Shanghai Electric Exhibition Area en ligne grâce au « Pavillon de la Chine sur le cloud ».

