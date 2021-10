Shanghai Electric представит решения для смарт-энергетики на Expo 2020 Dubai

Представитель компании Shanghai Electric заявил следующее: «Мы гордимся своим участием в выставке Dubai 2020 в качестве одного из официальных партнеров китайского павильона и с нетерпением ожидаем возможности воздать должное новейшим научным достижениям, знаменующим начало новой эры для человечества, и революционным технологическим изобретениям, ведущим нас к более экологичному будущему. Компания Shanghai Electric стремится продемонстрировать миру свои достижения в области новой энергетики и инновации, появившиеся в результате глобального партнерства».

Компания Shanghai Electric продемонстрирует китайскую концепцию низкоуглеродного будущего на огромном 3D-экране с технологией Naked-eye на выставке "Communication and connection" с целью демонстрации своих усилий по строительству крупнейшей в мире солнечной электростанции в Дубае наряду с технологическими достижениями и перспективами развития ветроэнергетики, водородной энергетики, накопления энергии, экологически чистого транспорта и промышленного Интернета.

Тема выставки отражает неизменный фокус компании Shanghai Electric на ее основных областях деятельности, включая интеллектуальную энергетику и интеллектуальное производство, а также внедрение «технологического прогресса для обеспечения трансформации и модернизации бизнеса».

Компания Shanghai Electric стремится к установлению партнерских отношений с мировыми лидерами отрасли и новаторами в целях ускорения прогресса и устойчивого развития, а также создания более открытых и взаимовыгодных возможностей для сотрудничества.

В день Shanghai Electric в декабре компания будет развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами, демонстрируя свои новые решения в сфере ветроэнергетики, солнечной энергетики и накопления энергии, а также достижения программы «Один пояс и один путь» (BRI) и прогресс на пути к достижению целей Китая по сокращению углеродных выбросов.

За последние годы компания Shanghai Electric выступила инициатором ряда крупномасштабных проектов в рамках инициативы BRI, направленных на стимулирование развития энергетического сектора. Главным из них является Дубайский проект по концентрированной солнечной энергии (CSP) — крупнейшая в мире солнечная тепловая фотоэлектрическая электростанция, которая, как ожидается, будет обеспечивать экологически чистую электроэнергию для более чем 270 тысяч жителей Дубая и ежегодное сокращение выбросов углекислого газа примерно на 1,6 млн тонн. В то же время компания Shanghai Electric наладила более тесное сотрудничество со своими глобальными партнерами через BRI, стимулируя экономическое развитие и межрегиональные связи, а также предлагая передовые технологии и богатый опыт реализации проектов для других стран.

World Expos — всемирные выставки, посвященные научно-техническому, экономическому и социальному прогрессу. Выставка Dubai Expo 2020 под названием "Connecting Minds, Creating the Future" («Объединение умов для создания будущего»), которая впервые пройдет в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASIA), нацелена на стимулирование вдохновения, инноваций и сотрудничества в целях создания лучшего будущего. Выставка Dubai Expo, первоначально запланированная на 20 октября 2020 года, открывает свои двери 1 октября 2021 года для почти 200 стран и 25 миллионов посетителей после годичной задержки в связи с пандемией коронавируса.

Китайский павильон "The Light of China" под слоганом «Построение сообщества единой судьбы человечества — инновации и возможности» является одним из крупнейших выставочных зданий в экспозиции Dubai Expo 2020, а язык дизайна символизирует надежду и светлое будущее как демонстрацию богатого культурного наследия и давней истории Китая. Посетители также могут получить доступ к китайскому павильону и выставочной зоне Shanghai Electric в режиме онлайн через "China Pavilion on Cloud".

