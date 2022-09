Shanghai Electric grimpe à la 40e place sur la liste des 250 meilleurs entrepreneurs internationaux établie par ENR en 2022

SHANGHAI, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric s'est hissée à la 40e place sur la liste des 250 meilleurs entrepreneurs internationaux publiée par Engineering News-Record (ENR) en 2022, une publication universitaire de renommée mondiale pour les actualités, les analyses, les commentaires et les données sur l'industrie mondiale de l'ingénierie et de la construction.

La société s'est classée à la 51e place l'an dernier, ce qui lui a permis d'accéder rapidement à cette position supérieure sur la liste en peu de temps. Largement considérée comme le baromètre du secteur, la liste annuelle d'ENR est un classement très influent qui fait autorité et reflète globalement les tendances du marché international de l'ingénierie tout au long de l'année.

La liste classe les entreprises de construction du monde entier en fonction des revenus générés par la somme des projets dans lesquels elles sont impliquées. Shanghai Electric a figuré sur la liste grâce à 11 de ses grands projets internationaux, dont une installation photovoltaïque-thermique (PV-T) et la phase 5 du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï, la mine de charbon intégrée de Thar (Bloc 1) au Pakistan, une centrale thermique au gaz à Pancevo, en Serbie, une installation solaire à Chypre ainsi que des centrales électriques à Rupsha, au Bangladesh, et dans la province de Wassit, en Irak.

En outre, la société s'est classée en troisième position sur la liste des entreprises publiques chinoises d'ingénierie énergétique, en hausse d'une position par rapport à l'année dernière, tout en se classant parmi les dix premiers sur la liste régionale pour le marché du Moyen-Orient.

Malgré les répercussions continues de la pandémie de COVID-19 en 2021, Shanghai Electric a franchi plusieurs étapes importantes en surmontant des défis sans précédent et en poursuivant la mise en œuvre de ses projets à l'étranger, assurant ainsi une croissance ininterrompue des revenus découlant des projets tout en contribuant de manière significative à l'augmentation du classement de l'entreprise sur la liste d'ENR.

Parmi les étapes importantes, citons le raccordement au réseau de la zone 1 de l'installation PV-T de la société à Dubaï et des turbines à gaz de Pancevo, le transfert temporaire de la zone A à la phase 5 du parc solaire de Dubaï, les essais hydrauliques des chaudières de la centrale électrique de Thar, le raccordement de la centrale photovoltaïque de la mine de charbon de Thar au réseau électrique du Bangladesh (un réseau qui dépend actuellement trop des combustibles fossiles) et le coulage du béton pour la base de la turbine à vapeur de Rupsha.

En 2022, 79 entreprises de la Chine continentale figurent sur la liste, ce qui place la Chine au premier rang mondial en termes de nombre d'entreprises ayant figuré dans le classement. Quatre d'entre elles sont impliquées dans le secteur de l'ingénierie électrique, en dehors de Shanghai Electric ; il s'agit de Power Construction Corporation of China (PowerChina), China Energy Engineering Group (Energy China) et China National Machinery Industry Corporation. Shanghai Electric se classe également parmi les dix premiers sur la liste régionale aux côtés de PowerChina, Energy China, China State Construction Engineering Corporation et China Railway Construction Group Corporation.

Selon la liste d'ENR, le marché mondial de la construction d'infrastructures a connu une reprise en 2021. Les revenus contractuels combinés des 250 premières entreprises ont augmenté de 5,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 547,2 milliards de dollars l'an dernier, tandis que le chiffre d'affaires combiné des entreprises internationales a diminué de 5,4 % pour s'établir à 397,9 milliards de dollars, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la baisse de 11,1 % enregistrée en 2020. Parmi les 236 entreprises qui ont figuré sur la liste pendant deux années consécutives en 2021 et 2022, 62,3 % ont vu leur chiffre d'affaires international augmenter.

Les 250 premières entreprises ont développé des compétences distinctives sur leurs marchés régionaux respectifs. Plus particulièrement, les entrepreneurs chinois ont poursuivi leur rôle de leader en Afrique (avec une part de 59,3 %), en Asie (55,3 %) et au Moyen-Orient (40 %). En 2021, le chiffre d'affaires des 250 meilleures entreprises du secteur de la construction de transports a atteint 132,17 milliards de dollars, soit 33,2 % du total, suivi de la construction de logements, de la pétrochimie et de l'ingénierie énergétique, avec un chiffre d'affaires combiné des quatre types d'activité représentant 80,1 % du total.

