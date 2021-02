Shanghai Electric Guoxuan i Pacific Green ogłaszają porozumienie o współpracy w zakresie produkcji systemów magazynowania energii

SZANGHAJ, 23 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółki Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd („Shanghai Electric Guoxuan" lub „Spółka") oraz Pacific Green Technologies, Inc. („Pacific Green" lub „PGTK") podpisały porozumienie w sprawie strategicznej produkcji systemów magazynowania energii elektrycznej. Obie strony zamierzają wykorzystać swoje atuty i zasoby do zbadania nowych projektów w zakresie systemów magazynowania energii na poziomie międzynarodowym, torując tym samym drogę do wejścia Shanghai Electric Guoxuan na międzynarodowy i zaawansowany rynek przechowywania energii.

Pacific Green będzie nadzorować realizację projektu poprzez swoją spółkę zależną Pacific Green Energy Storage Technology Co. Wykorzystując swoje doświadczenie w pozyskiwaniu i rozwijaniu międzynarodowych projektów magazynowania energii, obszar działania firmy obejmuje projektowanie systemów, integrację i optymalizację komercyjną. Równocześnie, Shanghai Electric Guoxuan, spółka typu joint venture utworzona w grudniu 2017 r. przez firmy Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) i Gotion High-Tech (SZSE: 002074), wykorzysta swoje doświadczenie czołowego dostawcy, aby zapewnić systemy baterii litowych.

Shanghai Electric Guoxuan specjalizuje się w dziedzinie technologii akumulatorów do magazynowania energii oraz integracji systemów magazynowania energii. Wszechstronność przedsiębiorstwa obejmuje badania i rozwój, sprzedaż oraz świadczenie usług w zakresie systemów przechowywania baterii litowych, poszukiwanie zaawansowanych rozwiązań materiałowych do przechowywania baterii litowych, akumulatorów, zarządzania bateriami oraz zintegrowanych systemów całego łańcucha przemysłowego. Spółka opracowała dwie baterie litowo-żelazowo-fosforanowe o długiej żywotności, które wykorzystują zaawansowaną technologię do optymalizacji konstrukcji materiałów i procesów produkcyjnych. Oprócz odporności na przeładowanie, zwarcie i przegrzanie, akumulatory te mogą poszczycić się wiodącą w branży żywotnością, spełniając tym samym rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i długiej żywotności w zakresie magazynowania energii.

W grudniu 2018 roku Shanghai Electric Guoxuan rozpoczęła prace nad położeniem fundamentów pod swoją bazę przemysłową baterii litowych w Nantong, o planowanej wydajności 10GWh oraz całkowitej inwestycji projektowej w wysokości 3 miliardów RMB. Z dniem 29 września 2020 roku, w bazie Nantong została oficjalnie zakończona i uruchomiona, warta 1,5 miliarda RMB, Faza 1 5GHw. Może się ona poszczycić światowej klasy liniami produkcyjnymi, inteligentną produkcją i stopniem cyfryzacji fabryki na poziomie 85%.

Inne kluczowe projekty krajowe obejmują:

Projekty magazynowania energii na dużą skalę m.in. w Anhui , Qinghai : Od 2017 roku Shanghai Electric opracowała szereg projektów magazynowania energii w 13 prowincjach, miastach i regionach autonomicznych w całych Chinach, koncentrując się przede wszystkim na mikrosieciach energetycznych, magazynowaniu energii przemysłowej i komercyjnej, magazynowaniu nowej energii, wspólnym magazynowaniu fotowoltaicznym oraz magazynowaniu energii ze zintegrowanym ładowaniem.

Projekt wspólnego magazynowania energii w Qinghai 32MW/64MWh: Jako lider w dziedzinie magazynowania energii, Shanghai Electric wprowadziła 26 grudnia 2020 r. rozwiązanie obejmujące cały łańcuch przemysłowy, łączące źródło, sieć, ładowanie i magazynowanie poprzez nowy model „wspólnego magazynowania energii".

Chongming Internet + projekt inteligentnej energii: Od 2018 roku spółka Shanghai Electric wdrożyła serię inteligentnych rozwiązań inżynieryjnych dla Xin'an Village, Sanxing Town. Projekt wytwarza energię elektryczną w 100% ze źródeł odnawialnych, uzupełniając ją o system akumulatorów magazynujących energię, uzyskując ograniczenie mocy szczytowej oraz konfigurując zestaw urządzeń do kompensacji mocy biernej w celu poprawy jakości zasilania. System zarządzania energią steruje zarówno hybrydowymi systemami sieciowymi, jak i pozasieciowymi, zapewniając jednocześnie dostawy energii elektrycznej do systemów oświetlenia, stacji ładowania i innych obiektów publicznych. W pierwszej połowie 2020 roku, projekt świętował ponad 550 dni bezpiecznej i efektywnej pracy, z łączną produkcją energii na poziomie prawie 320 000 kWh, dostarczając prawie 190 000 kWh czystej, zielonej energii do sieci. Oznacza to, że emisja dwutlenku węgla została zredukowana o około 320 ton, co odpowiada zasadzeniu prawie 120 drzew.

Baterie do stacji bazowych 5G: Shanghai Electric Guoxuan do tej pory osiągnęła wartość sprzedaży przekraczającą 100 milionów RMB w kraju i za granicą, w celu dostarczenia baterii litowo-żelazowo-fosforanowych do stacji bazowych 5G.

