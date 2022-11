Shanghai Electric oferece informações ao setor na 7ª Cúpula Global de Energia Eólica Offshore

XANGAI, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 7ªCúpula Global de Energia Eólica Offshore foi realizada na província de Hainan, na China, de 10 a 12 de novembro, organizada pela SHANGHAI Electric Wind Power Group Co., Ltd. O presidente da empresa, Miao Jun, fez um discurso sobre os desenvolvimentos do setor na cerimônia de abertura. O evento deste ano, com o tema "Aprimorando os esforços com foco na inovação para promover o desenvolvimento tranquilo e ordenado da energia eólica offshore", reuniu líderes mundiais e colegas do setor para discutir oportunidades de desenvolvimento para a energia eólica offshore em todo o mundo, oferecer informações sobre políticas que apoiam o setor, identificar as tendências mais avançadas em tecnologia e analisar mais profundamente o rumo que o setor está tomando.

Miao fez um discurso acalorado na 7ª Cúpula Global de Energia Eólica Offshore (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Miao disse: "Como uma das organizadoras do fórum e uma empresa que atua como referência para o desenvolvimento de energia eólica offshore em todo o mundo, a Shanghai Electric tem a honra de oferecer uma plataforma interativa para parceiros e operadoras upstream e downstream na qual eles poderão compartilhar suas experiências, além de discutir as expectativas para o futuro do setor. A Shanghai Electric desenvolveu expertise e experiência inestimáveis. Esperamos usar o evento como uma ocasião para nos conectarmos com os parceiros do setor e falar sobre o mercado de energia eólica offshore de forma mais racional. Acreditamos que, além dos gastos de capital antecipados, os custos operacionais contínuos também precisam ser considerados na análise de projetos de energia eólica. Além de reduzir o valor do capital necessário, negócios indiretos como a extensão do nosso negócio de energia verde para a produção de hidrogênio a partir da energia eólica offshore, juntamente com o desenvolvimento de fazendas marinhas, turismo marítimo e agricultura marítima podem aumentar a rentabilidade do projeto e facilitar o desenvolvimento do setor."

A empresa vem assumindo uma posição de liderança no setor, não apenas estabelecendo a maior rede de projetos de energia eólica offshore da China, mas também iniciando a expansão de projetos de energia offshore inovadores, ecológicos e sustentáveis, incluindo a produção de hidrogênio a partir da energia eólica offshore, fazendas marinhas, turismo marítimo e agricultura marítima. A Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd e a Shenergy investiram em conjunto no projeto do setor de equipamentos de energia eólica com zero emissão de carbono da Yangpu Shenergy-Shanghai Electric, em Danzhou, como parte de seu compromisso de promover o desenvolvimento de uma cadeia do setor de energia eólica offshore, e para explorar uma novo modelo de negócios de vários setores e várias energias no qual a energia eólica offshore, a geração atual de energia oceânica e fazendas marinhas, a produção de hidrogênio a partir da energia verde, o armazenamento de energia, o turismo marítimo, e a agricultura marítima, sejam todos integrados para oferecer mais possibilidades para a iniciativa Clean Energy Island.

A Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd recentemente ganhou o contrato para oferecer o primeiro projeto integrado de pesquisa e demonstração de equipamentos flutuantes do mundo para energia eólica offshore e fazendas marinhas, incluindo equipamentos de hospedagem e torres. A instalação inovadora está localizada na região nordeste da ilha de Nanri, em Putian, província de Fujian, com uma profundidade da água de cerca de 35 metros. Liderada pela Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., uma subsidiária do China Longyuan Power Group, a instalação gerará energia por meio de uma turbina eólica flutuante, e ao mesmo tempo operará uma fazenda marinha sob a superfície da água, maximizando a utilidade de vários espaços e vários níveis da estrutura da plataforma.

Com a missão de oferecer soluções totais tecnologicamente sofisticadas e tendo em vista a complexidade do ambiente marinho e o alto custo da geração e manutenção de energia eólica offshore, um dos principais desafios para oferecer uma solução abrangente para turbinas eólicas flutuantes é garantir sua confiabilidade operacional em condições hostis. A empresa não só possibilita, como também otimiza a utilização de energia eólica duradoura, garantindo e verificando a segurança e confiabilidade do projeto do sistema. A confiabilidade começa com o projeto preliminar. Em seguida, experimentos são realizados para confirmar a confiabilidade. Por fim, a operação e a manutenção digitais são implementadas para aumentar ainda mais a confiabilidade.

A Shanghai Electric Wind Power continuará a repetir e atualizar seus modelos de negócios e cenários de aplicação por meio da inovação tecnológica, como parte de uma mudança geral para integrar várias fontes de energia, facilitar o desenvolvimento conjunto com outros setores e contribuir para um futuro compartilhado de várias cadeias do setor. O fornecedor de energia continuará testando mais melhorias nos modelos com o objetivo de oferecer soluções de ponta a ponta extremamente confiáveis para o progresso sustentado conforme novos cenários e aplicações de "energia eólica+" se tornam disponíveis como resultado dos avanços e das inovações técnicas.

