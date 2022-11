Shanghai Electric обсудила отраслевые тенденции на саммите морской ветроэнергетики

ШАНХАЙ, 18 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- C 10 по 12 ноября в провинции Хайнань (Китай) прошел 7-й Глобальный саммит по морской ветроэнергетике, организатором которого выступила компания Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. На церемонии открытия председатель правления компании Мяо Цзюнь (Miao Jun) выступил с речью о последних событиях в отрасли. Тема мероприятия этого года: «Активизация инновационно-ориентированных усилий по содействию плавному и упорядоченному развитию морской ветроэнергетики». Мировые лидеры и специалисты отрасли обсудили глобальные перспективы развития морской ветроэнергетики, а также высказали свои предложения о мерах поддержки отрасли и определили передовые технологические тенденции.

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

Г-н Мяо заявил: «Компания Shanghai Electric как один из организаторов форума и лидер в сфере развития морской ветроэнергетики в мире имеет честь предоставить партнерам и операторам по строительству и эксплуатации ветровых электростанций интерактивную платформу, на которой они смогут поделиться опытом, а также обсудить будущее отрасли. Компания Shanghai Electric накопила богатый опыт и бесценные знания. Надеемся, что это мероприятие позволит нам установить связи с отраслевыми партнерами в целях рационального обсуждения рынка морской ветроэнергетики. Считаем, что при рассмотрении проектов в области ветроэнергетики необходимо калькулировать не только предварительные капиталовложения, но и эксплуатационные расходы. Помимо сокращения необходимых капиталовложений, на повышение рентабельности морских ветряных электростанций и развитие морской ветроэнергетики в целом положительно скажется реализация проектов по использованию энергии ветра для производства водорода, создание близлежащих морских пастбищ и прибрежного сельского хозяйства, а также организация прибрежного туризма».

Компания занимает ведущие позиции в этом секторе, не только создавая крупнейшую сеть морских ветроэнергетических проектов в Китае, но и внедряя инновационные, экологически чистые и устойчивые шельфовые энергетические проекты, включая выработку водорода на базе морских ветроэлектростанций, океанические пастбища, морской туризм и проекты в области аквакультуры. В рамках своего обязательства по развитию промышленной цепочки морской ветроэнергетики и для освоения новой бизнес-модели, охватывающей несколько источников энергии и отраслей, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd совместно с компанией Shenergy инвестировала в проект энергетического оборудования с нулевыми выбросами Yangpu Shenergy — Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry Project в Даньчжоу. Эта модель охватывает морскую ветроэнергетику, выработку энергии океаническим током, морское рыболовство, экологически чистое производство водорода, хранение энергии, морской туризм и аквакультуру, расширяя таким образом возможности реализации инициативы «Остров чистой энергии».

Недавно Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd выиграла контракт на снабжение первого в мире комплексного плавучего научно-исследовательского и демонстрационного проекта в области морской ветроэнергетики и рыбоводства, включающий поставку основного оборудования и башен. Инновационный объект, расположенный на северо-востоке острова Нанри, в Путяне, провинция Фуцзянь, установлен на глубине около 35 метров. Предприятие компании Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., которая является дочерней структурой компании China Longyuan Power Group, будет вырабатывать электроэнергию через плавающую ветровую турбину, эксплуатируя рыбную ферму под водой, что обеспечит максимальную многопространственную и многоуровневую функциональность платформы.

Ввиду сложности морской среды, высокой стоимости выработки электроэнергии и технического обслуживания морских ветроэлектростанций, одной из главных задач, стоящих перед организацией комплексных решений для плавучих ветровых турбин, является обеспечение их эксплуатационной надежности в тяжелых производственных условиях. Компания не только делает это возможным, но и оптимизирует устойчивость генерации ветровой энергии за счет обеспечения и проверки безопасности, а также благодаря надежной компоновке системы. Достижение надежности начинается с предварительного проектирования. Затем проводятся эксперименты для подтверждения надежности. Наконец, для дальнейшего повышения надежности внедряются функции цифрового управления эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Shanghai Electric Wind Power продолжит работу по усовершенствованию и модернизации своих бизнес-моделей и сценариев за счет внедрения технологических инноваций, а также интеграции нескольких источников энергии. Таким образом компания вносит свой вклад в развитие других отраслей и поступательную разработку многочисленных отраслевых цепочек. При разработке новых сценариев и приложений "wind power+", создаваемых на базе технических прорывов и инноваций, поставщик энергии продолжит тестирование дополнительных модернизаций моделей для обеспечения высоконадежных комплексных решений, нацеленных на устойчивое развитие.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1950891/image_1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric