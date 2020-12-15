Shanghai Electric получает кредитный рейтинг AAA по международным проектам

ШАНХАЙ, 15 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее — «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического оборудования, промышленного оборудования и интеграционных услуг, недавно получила кредитный рейтинг AAA по международным проектам. Рейтинг AAA, опубликованный в докладе Китайской ассоциации международных подрядчиков (China International Contractors Association, CHINCA) под названием "2020 Enterprise Credit Assessment for Chinese International Contractors and Labor Service Companies" («Оценка кредитоспособности предприятий для китайских международных подрядчиков и компаний-поставщиков услуг по найму рабочей силы — 2020»), является самым высоким кредитным рейтингом, отмечающим компанию Shanghai Electric в качестве надежного партнера по международным проектам.

Кредитные рейтинги, присваиваемые ассоциацией CHINCA, являются авторитетным показателем кредитоспособности в Китае и официально признаются Министерством торговли Китая. Ведомство внимательно анализирует всесторонние показатели качества, конкурентоспособности, финансового состояния, кредитной истории, развития зарубежных рынков и процедуры осуществления реальных проектов. Результаты этой оценки являются важным свидетельством организационного качества компании Shanghai Electric и способности Группы вести деятельность за рубежом и осуществлять зарубежные проекты.

Несмотря на пандемию COVID-19 компания стремится достичь своих ежегодных целевых показателей, установленных на 2020 год. В отношении еще не завершенных зарубежных проектов компания сосредоточила свои усилия на обеспечении надлежащих стандартов охраны труда и промышленной гигиены, а также осуществлении строгих мер противоэпидемиологического контроля на всеобъемлющей основе. Несмотря на ограничения в отношении международных поездок и ограниченный доступ к строительным площадкам компания Shanghai Electric обеспечивает доставку ресурсов и материалов на строительные объекты за счет продуманной организации и тщательного стратегического планирования, гарантируя выполнение важнейших частей проектов без чрезмерных задержек или затрат.

Один из крупнейших зарубежных проектов компании Shanghai Electric — проект строительства электростанции Thar Coal Block-1 мощностью 2x660 МВт в Пакистане — продвигается вперед: 12 ноября была успешно возведена стальная конструкция для второго котла. На близлежащем угольном месторождении Thar ведется разработка со скоростью 330 000 квадратных метров в сутки, обеспечившая совокупный объем 28,75 млн квадратных метров грунта, что составляет 70% от запланированного общего объема. Совместный пакистано-китайский проект скоро вступит в завершающую фазу — постройка теплообменника и выемка оставшихся 30% грунта начнутся в ближайшее время.

Менеджер по связям с общественностью по проекту Цян Сяолей (Qian Xiaolei) сообщил следующее: «Для своевременного возведения объекта отделу планирования проектов пришлось преодолеть множество проблем. От предварительного планирования и координации до развертывания строительных ресурсов на объекте, мы обеспечили безопасную и бесперебойную спускоподъемную процедуру в установленном месте».

Кроме того, компания принимает участие в проекте перехода Объединенных Арабских Эмиратов на использование возобновляемых источников энергии, реализуемом в рамках гибридного проекта энергообеспечения с использованием солнечных концентраторов / солнечных батарей (CSP/PV) мощностью 950 МВт. Солнечная электростанция, состоящая из солнечных концентраторов мощностью 700 МВт и солнечных батарей мощностью 250 МВт, является четвертой фазой проекта "Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Park" («Солнечный парк им. Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума»), разработанного Водно-энергетическим управлением Дубая (Dubai Water and Power Authority, DEWA) в рамках дубайской «стратегии экологически чистой энергетики». 14 ноября в ходе строительства энергетического объекта по гибридному проекту энергообеспечения с использованием солнечных концентраторов / солнечных батарей (CSP/PV) мощностью 950 МВт был достигнут новый рубеж в виде успешного монтажа цельнометаллической стропильной фермы массой 1600 тонн.

В ходе недавнего посещения электростанции вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, Его Высочество шейх Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум заявил, что солнечный парк будет способствовать развитию экологически чистой энергетики в ОАЭ.

В последние годы компания планирует еще более ускорить процесс развития солнечной энергетики. В июле Группа подписала соглашение о пятом этапе реализации контракта на проектирование, строительство и материально-техническое обеспечение энергетического объекта мощностью 900 МВт в Дубае. Являясь официальным партнером выставки Dubai World Expo в 2021 году, компания Shanghai Electric укрепляет связи на Ближнем Востоке, стремясь продемонстрировать всему миру свою приверженность развитию новой энергетики и международному сотрудничеству.

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