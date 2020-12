Shanghai Electric uzyskuje rating kredytowy AAA dla projektów międzynarodowych

SZANGHAJ, 16 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Spółka") (SEHK: 02727, SSE: 601727), czołowy światowy producent i dostawca urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i usług integracyjnych, uzyskał ostatnio rating AAA dla projektów międzynarodowych. W ocenie kredytowej chińskich wykonawców międzynarodowych i firm świadczących usługi za rok 2020 opublikowana w raporcie Chińskiego Stowarzyszenia Wykonawców Międzynarodowych (CHINCA) AAA jest najwyższym przyznanym ratingiem kredytowym, który potwierdza pozycję Shanghai Electric jako wiarygodnego partnera dla projektów międzynarodowych.

Ratingi kredytowe przyznane przez CHINCA są miarodajnym wyznacznikiem wiarygodności kredytowej w Chinach i są formalnie uznawane przez chińskie Ministerstwo Handlu. Departament dokładnie bada różne aspekty jakości organizacji, jej konkurencyjność, sytuację finansową, historię kredytową, rozwój rynku zagranicznego oraz faktyczne procedury realizacji projektów. Wyniki tej oceny są ważnym świadectwem jakości organizacyjnej Shanghai Electric oraz zdolności Grupy do działania za granicą i podejmowania projektów zagranicznych.

Pomimo pandemii COVID-19 Spółka dąży do osiągnięcia swoich rocznych celów na rok 2020. W odniesieniu do wyjątkowych projektów zagranicznych Spółki położono nacisk na zapewnienie odpowiednich standardów BHP, wdrażając rygorystyczne środki kontroli antyepidemicznej we wszystkich obszarach. Pomimo ograniczeń w podróżach międzynarodowych i ograniczonego dostępu do placów budowy Shanghai Electric zapewnia dostawy zasobów i materiałów na place budowy dzięki przemyślanej organizacji i starannemu planowaniu strategicznemu, gwarantując ukończenie kluczowych części projektów bez nadmiernych opóźnień i kosztów.

Jeden z największych międzynarodowych projektów Shanghai Electric, projekt elektrowni Thar Coal Block-1 2x660MW w Pakistanie postępuje pomyślnie, co potwierdza instalacja konstrukcji stalowej do drugiego kotła, którą wykonano 12 listopada. Realizowane dla pobliskiej Kopalni Węgla Kamiennego Thar wykopy o powierzchni 330.000 metrów kwadratowych dziennie pozwoliły na przeniesienie całkowitej objętości 28,75 milionów metrów kwadratowych ziemi, co stanowi 70% planowanej objętości. Wspólny pakistańsko-chiński projekt wkrótce wejdzie w fazę końcową, w ramach której zostanie zrealizowana budowa powierzchni grzewczej i wykopanie pozostałych 30% ziemi.

Kierownik ds. PR projektu, Qian Xiaolei, powiedział: "Aby dopilnować, że jednostka zostanie ukończona na czas, dział planowania projektu musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Począwszy od etapu wstępnego planowania i koordynacji do rozmieszczenia zasobów budowlanych na miejscu budowy, zapewniliśmy bezpieczną i płynnie przebiegającą procedurę stawiania konstrukcji".

Firma jest również zaangażowana w proces przechodzenia na energię odnawialną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach projektu elektrowni hybrydowej CSP/PV o mocy 950MW. Elektrownia słoneczna o mocy 700MW CSP (skoncentrowanej energii słonecznej) i 250MW PV (energii fotowoltaicznej), jest czwartym etapem parku solarnego Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, projektu opracowanego przez Urząd ds. Energii Elektrycznej i Wody w Dubaju (DEWA) w ramach strategii czystej energii Dubaju. 14 listopada br. postęp prac budowlanych w ramach projektu elektrowni hybrydowej CSP/PV o mocy 950MW w Dubaju stał się nowym kamieniem milowym dzięki udanej instalacji 1600-tonowej stalowej kratownicy dachowej.

Podczas niedawnej wizyty na terenie elektrowni Jego Wysokość Szejk Muhammad bin Raszid Al Maktum, wiceprezydent, premier i emir Dubaju, powiedział, że park solarny przyczyni się do rozwoju czystej energii w ZEA.

W ostatnich latach firma zaplanowała dalsze przyspieszenie tempa rozwoju energetyki słonecznej. W lipcu Grupa podpisała w Dubaju umowę w sprawie piątego etapu kontraktu EPC (projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcja) dotyczącego elektrowni o mocy 900MW. Jako oficjalny partner Dubai World Expo w 2021 roku Shanghai Electric zacieśnia więzi na Bliskim Wschodzie, starając się pokazać światu swoje zaangażowanie w nową energię i współpracę międzynarodową.

