Shanghai Electric obtient une cote de crédit AAA pour les projets internationaux

SHANGHAI, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (la « Société ») (SEHK: 02727, SSE: 601727), le plus important fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production d'électricité, d'équipement industriel et de services d'intégration, a récemment obtenu une cote de crédit AAA pour les projets internationaux. Les résultats ont été publiés dans le rapport « Enterprise Credit Assessment for Chinese International Contractors and Labor Service Companies » de la China International Contractors Association (CHINCA) 2020. La cote AAA est la cote de crédit la plus élevée, ce qui signifie que Shanghai Electric est un partenaire fiable pour les projets internationaux.

La cote de crédit qu'accorde la CHINCA est la mesure de solvabilité qui fait autorité en Chine et est officiellement reconnue par le ministère chinois du Commerce. Ce dernier examine attentivement la qualité, la compétitivité, la situation financière, les antécédents de crédit, le développement des marchés étrangers ainsi que les procédures de mise en œuvre des projets. Les résultats de cette évaluation témoignent de la qualité organisationnelle de Shanghai Electric et de la capacité du groupe à s'implanter outre-mer et à entreprendre des projets à l'étranger.

Malgré la COVID-19, la Société s'efforce d'atteindre ses objectifs annuels pour 2020. De manière générale, en ce qui concerne les projets outremer en cours, la Société a mis l'accent sur la mise en œuvre de normes de SST adéquates et de mesures rigoureuses de lutte contre la pandémie. Malgré les restrictions imposées aux déplacements internationaux et l'accès limité aux chantiers de construction, Shanghai Electric fait en sorte que les ressources et les matériaux parviennent aux chantiers de construction grâce à une organisation minutieuse et à une planification stratégique rigoureuse, garantissant ainsi l'achèvement des étapes critiques des projets sans retard ou coûts excessifs.

L'équipe de l'un des projets internationaux les plus importants de Shanghai Electric, le projet de centrale électrique de 2x660 MW de Thar Coal Block-1 au Pakistan, est allée de l'avant et est venue à bout de l'installation de la structure en acier pour la deuxième chaudière le 12 novembre. En ce qui concerne la mine de charbon du Thar située à proximité, un volume total de 28,75 millions de mètres carrés de terre a été déplacé à un rythme d'excavation de 330 000 mètres carrés par jour. Ce volume représente 70 % du total prévu. Le projet sino-pakistanais en sera bientôt aux dernières étapes. En effet, les travaux de construction de la surface chauffante et d'excavation des 30 5 restant du volume de terre doivent commencer bientôt.

Qian Xiaolei, responsable des relations publiques du projet, a déclaré : « Afin de s'assurer que l'unité soit levée à temps, le service de planification du projet a dû surmonter de nombreux défis. Que ce soit pour la planification et la coordination préliminaires ou pour le déploiement des ressources de construction sur le chantier, nous avons assuré une procédure de levage sécuritaire et sans heurts sur le site. »

La Société participe également à l'effort de transition des Émirats arabes unis en matière d'énergie renouvelable avec le projet de production d'énergie hybride de centrale solaire thermodynamique (CSP) et photovoltaïque (PV) de 950 MW. La centrale solaire, générant 700 MW par CSP et 250 MW par PV, est la quatrième phase de la centrale solaire Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, un projet développé par la Dubai Water and Power Authority (DEWA) dans le cadre de la « stratégie d'énergie propre » de Dubaï. La construction du projet de centrale électrique hybride CSP/PV de 950 MW à Dubaï a franchi une nouvelle étape le 14 novembre dernier avec l'installation d'une ferme de toit en acier de 1 600 tonnes.

Lors d'une récente visite sur le site de la centrale électrique, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, a déclaré que la centrale solaire contribuera au développement de l'énergie propre des Émirats arabes unis.

Au cours des dernières années, la Société a accéléré son rythme de construction pour être en mesure de répondre aux besoins évolutifs de l'industrie de l'énergie solaire. En juillet, le groupe a signé un accord sur la cinquième phase d'un contrat de conception-approvisionnement-construction (CAC) d'une centrale de 900 MW à Dubaï. En tant que partenaire officiel de l'exposition universelle de Dubaï en 2021, Shanghai Electric renforce les liens au Moyen-Orient, et cherche à montrer au monde entier son engagement envers les nouvelles énergies et la coopération internationale.

