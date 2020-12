Shanghai Electric recebe classificação de crédito AAA para projetos internacionais

XANGAI, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (a "Empresa") (SEHK: 02727, SSE: 601727), fabricante e provedora líder mundial de equipamentos de geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração, recentemente foi credenciada com uma classificação de crédito AAA para projetos internacionais. Publicada na avaliação de crédito empresarial de 2020 da China International Contractors Association (CHINCA) para empreiteiros internacionais chineses e empresas de serviços de trabalho, a AAA é a classificação de crédito mais alta e classifica a Shanghai Electric como um parceiro confiável para projetos internacionais.

As classificações de crédito concedidas pela CHINCA são a medida oficial da qualidade de crédito na China e são formalmente reconhecidas pelo Ministério do Comércio chinês. O departamento examina de perto a qualidade abrangente, a competitividade, a situação financeira, o histórico de crédito, o desenvolvimento do mercado internacional e os procedimentos reais de implementação do projeto de uma organização. Os resultados desta avaliação são um testemunho importante da qualidade organizacional da Shanghai Electric e da capacidade do Grupo de operar no exterior e realizar projetos no exterior.

Apesar da COVID-19, a empresa tem se esforçado para atingir suas metas anuais para 2020. Em relação aos projetos internacionais de destaque, a Empresa se concentrou em garantir padrões adequados de SSO, implementando medidas de controle antiepidêmico rigorosas em todos os níveis. Apesar das restrições de viagens internacionais e do acesso limitado aos canteiros de obras, a Shanghai Electric garante que os recursos e os materiais cheguem aos canteiros de obras por meio de uma organização cuidadosa e planejamento estratégico completo, garantindo a conclusão de partes críticas dos projetos sem atrasos ou custos excessivos.

Um dos maiores projetos internacionais da Shanghai Electric, o Projeto da Usina Elétrica Thar Coal Block-1 2x660MW no Paquistão, está avançando com a instalação bem-sucedida da estrutura de aço para a segunda caldeira em 12 de novembro. Para a mina de carvão Thar nas proximidades, a escavação em uma taxa diária de 330.000 metros quadrados movimentou um volume total de 28,75 milhões de metros quadrados de terra, respondendo por 70 por cento do total planejado. O projeto conjunto paquistanês-chinês logo entrará nos estágios finais, com a construção da superfície de aquecimento e a escavação dos 30% restantes da terra em breve.

O gerente de relações públicas do projeto, Qian Xiaolei declarou: "Para garantir que a unidade fosse levantada no prazo, o departamento de planejamento do projeto teve que superar muitos desafios. Desde o planejamento preliminar e coordenação até a implantação de recursos de construção no local, garantimos um procedimento de içamento seguro e suave no local.

"A empresa também está envolvida na transição de energia renovável dos Emirados Árabes Unidos com o Projeto de Geração de Energia Híbrida 950MW CSP/PV. A estação de energia solar, composta por 700 MW CSP e 250 MW PV, é a quarta fase do Parque Solar Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, um projeto desenvolvido pela Autoridade de Água e Energia de Dubai (DEWA) como parte da "estratégia de energia limpa" de Dubai. Em 14 de novembro, o progresso da construção do Projeto de Geração de Energia Híbrida CSP/PV de 950MW em Dubai atingiu um novo marco com a instalação bem-sucedida de uma armação de teto totalmente em aço de 1.600 toneladas.

Em uma recente visita ao local da usina, SS Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e dirigente de Dubai, declarou que o parque solar contribuirá para o desenvolvimento de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos.

Nos últimos anos, a empresa está planejando acelerar ainda mais seu ritmo para apoiar o desenvolvimento da indústria de energia solar. Em julho, o Grupo assinou um acordo para a quinta fase da empreiteira de Engenharia, Construção e Aquisições (EPC) 900MW em Dubai. Como parceira oficial da Dubai World Expo em 2021, a Shanghai Electric tem fortalecido os laços com o Oriente Médio, procurando mostrar ao mundo seu compromisso com novas energias e cooperação internacional.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric