Shanghai Electric zapewnia Irakowi energię na przyszłość dzięki znaczącej modernizacji wydajności o 625 MW

Przełomowy projekt obejmujący cztery gubernatorstwa zwiększy wydajność elektrowni o 50%, rozwiązując problem ciągłych niedoborów energii elektrycznej.

SZANGHAJ, 22 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric rozpoczęło realizację projektu rozbudowy elektrowni z układem kombinowanym wzdłuż rzeki Eufrat w Iraku. Jako wykonawca projektu, Shanghai Electric modernizuje elektrownie w czterech irackich gubernatorstwach, przekształcając jednostki z układem prostym w układy kombinowane. Rozbudowa zwiększy łączną moc o 625 megawatów (MW) i ma na celu zwiększenie ogólnej wydajności elektrowni o około 50%, generując dodatkowe 5 miliardów kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej rocznie bez zwiększania zużycia paliwa. Inicjatywa ta ma znacząco złagodzić utrzymujące się niedobory energii elektrycznej w kraju.

„Pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju w Iraku jest oczywista. Jesteśmy zaszczyceni, że nasza wydajna technologia układu kombinowanego została uznana za kluczową dla modernizacji tej krytycznej infrastruktury - powiedział rzecznik Shanghai Electric. - Projekt ten pokazuje nasze zaangażowanie we wspieranie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego rozwoju krajów objętych inicjatywą >>Jeden pas, jedna droga<< poprzez innowacje technologiczne".

Irak, główny producent ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, od ponad trzech dekad boryka się z poważnymi niedoborami energii elektrycznej. Większość elektrowni w tym kraju opiera się na gazie ziemnym, jednak rozwój krajowego wydobycia gazu jest opóźniony, co powoduje dużą zależność od importu. Deficyt energii elektrycznej stał się poważnym utrudnieniem dla życia mieszkańców oraz przeszkodą dla odbudowy kraju i wzrostu gospodarczego.

Projekt rozbudowy wzdłuż rzeki Eufrat, realizowany przez firmę Shanghai Electric, ruszył na początku tego roku i obejmuje irackie gubernatorstwa Nadżaf, Karbala, Babilon i Al-Qadisiyyah, a wszystkie modernizacje koncentrują się na zaawansowanej technologii wytwarzania energii w układzie kombinowanym. Podstawowy sprzęt dotarł już na miejsce, a budowa postępuje dzięki współpracy chińskich i irackich zespołów. Od momentu rozpoczęcia realizacji projekt cieszy się dużym zainteresowaniem irackiego rządu i opinii publicznej.

Iracki minister energii elektrycznej Ziad Ali Fadel pochwalił strategiczne znaczenie projektu, stwierdzając:

„Inicjatywa ta ma ogromne znaczenie dla poprawy dostaw energii elektrycznej w Iraku i optymalizacji infrastruktury energetycznej. Po uruchomieniu skutecznie zmniejszy zależność Iraku od importowanego gazu ziemnego i obniży koszty paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej".

W elektrowni w Nadżafie modernizacja polega na wykorzystaniu wysokotemperaturowych spalin z istniejących turbin gazowych jako źródła ciepła. Spaliny są kierowane przez generatory pary z odzyskiem ciepła w celu wytworzenia pary wysokociśnieniowej, która następnie napędza nową turbinę parową, wytwarzając dodatkową energię elektryczną. Ten proces cyklu kombinowanego zwiększa wydajność i sprawność bez dodatkowego paliwa oraz zmniejsza zanieczyszczenie termiczne pochodzące z pierwotnych jednostek.

Naseem Ayad, iracki kierownik projektu w zakładzie w Nadżafie, powiedział:

„Chiński sprzęt i technologia energetyczna pomagają nam ponownie wykorzystać wysokotemperaturowe spaliny, zwiększając moc wytwórczą przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia termicznego. Projekt ten wyznacza standardy modernizacji elektrowni w Iraku i oddaje nadzieje lokalnej społeczności na bardziej niezawodną energię elektryczną i lepsze warunki życia".

Do elektrowni w Karbali dostarczono podstawowe urządzenia, takie jak generatory pary z odzyskiem ciepła i skraplacze chłodzone powietrzem. Ta faza projektu jest jedną z pierwszych inwestycji w Iraku w zakresie rozbudowy elektrowni o układzie kombinowanym, w której w pełni wykorzystano chińskie urządzenia i normy, a podstawowe systemy zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Chinach. Skutecznie przyczyni się to do ekspansji chińskich urządzeń na rynki zagraniczne i zwiększy rozpoznawalność chińskich norm w Iraku.

Po zakończeniu projektu oczekuje się poprawy warunków życia lokalnej ludności, wsparcia powojennej odbudowy oraz stworzenia solidnych podstaw energetycznych dla ożywienia przemysłowego i wzrostu gospodarczego Iraku.

Firma Shanghai Electric nieustannie wspiera zrównoważony rozwój w regionach objętych inicjatywą „Jeden pas, jedna droga" i na całym świecie poprzez zaawansowane, wydajne i przyjazne dla środowiska technologie energetyczne.

