Shanghai Electric se apresenta na SNEC 2021 com seu novo sistema de gerenciamento de bateria (SGB) e se torna o centro das atenções

XANGAI, 28 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Shangai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd ("Shanghai Electric Guoxuan"), subsidiária da Shanghai Electric (601727.SS e 02727.HK ), expôs suas soluções em energia desenvolvidas para promover o futuro neutro em carbono na 15ª Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente de 2021 (SNEC 2021), realizada recentemente em Xangai. Com foco em seis grandes áreas do setor de novas energias, o tema das soluções da Shanghai Electric apresentadas na exposição é criar um novo ecossistema de energia ecológica, que abrange energia carbono zero, produção de hidrogênio verde, conservação de energia industrial, transporte ecologicamente correto, edifícios ecológicos e armazenamento de energia inteligente.

No evento, o sistema de gerenciamento de bateria (SGB) da Shanghai Electric Guoxuan para armazenamento de energia eletroquímica conquistou o prêmio "Megawatt Jadeite" por seu projeto inovador que resolve um dos defeitos inerentes na arquitetura tradicional dos sistemas de gerenciamento de bateria. Com seu projeto hierárquico e gerenciamento de processo de módulos funcionais, o sistema pode monitorar e controlar, com alta precisão e velocidade, o estado operacional de todos os equipamentos dentro do sistema de armazenamento de energia. A arquitetura otimizada do sistema permite que ele capture a dinâmica do defeito em tempo real por meio do sistema em nuvem e consiga registrar o defeito em milissegundos.

O armazenamento de energia é um componente fundamental para possibilitar a transição para a energia limpa graças a seu potencial de superar as características intermitentes, não gerenciáveis e remotas de fontes renováveis de energia. A implementação massiva e o rápido crescimento da infraestrutura de energia renovável em todo o mundo significam que tecnologias de armazenamento que aumentem a flexibilidade do fornecimento de novas energias são extremamente necessárias.

Após anos de desenvolvimento, o mercado global de armazenamento de energia começou a tomar forma e estima-se que tenha um crescimento significativo nos próximos anos. Em 2021, os Estados Unidos se tornaram os líderes mundiais na adoção de baterias para a rede e para energias renováveis, com seu mercado respondendo por 41% da implementação mundial de armazenamento de energia. Impulsionada por políticas de mudança climática adotadas por um número crescente de países, espera-se que a Europa assuma o segundo lugar no mercado mundial de armazenamento de energia até 2023. Em 2020, a capacidade instalada de armazenamento de energia da China atingiu 35,6 GW, representando 18,6% do total mundial.

Considerando seu papel fundamental na aceleração da próxima onda da revolução energética, o armazenamento de energia é crucial para a transformação e o avanço do setor energético para a China e para o mundo. Com base nesse cenário, a Shanghai Electric está sendo pioneira em uma nova fronteira para energias renováveis alimentadas por equipamentos eficientes e estáveis de armazenamento de energia. Com base em suas tecnologias inteligentes e ferramentas digitais líderes mundiais, a empresa elaborou um roteiro e uma estratégia para produtos e soluções de armazenamento de energia capazes de capacitar toda a nova cadeia de valor energético em seu caminho rumo a um futuro mais sustentável e ecológico.

O ano de 2021 significou um novo marco para a Shanghai Electric em seu esforço de explorar soluções de armazenamento de energia, quando a Shanghai Electric Guoxuan assinou um memorando com a Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) para desenvolver, em conjunto, uma nova geração de projetos de sistemas de armazenamento de energia de bateria de lítio-íon (BESS).

Construindo uma solução de armazenamento de energia inteligente unificada alimentada por "uma célula e três sistemas"

Na vanguarda da P&D, a Shanghai Electric Guoxuan está comprometida em desenvolver e refinar uma série de produtos padronizados com o objetivo de aumentar a capacidade e melhorar a eficiência geral dos sistemas de armazenamento de energia. A empresa também planeja construir uma solução unificada de energia inteligente, com seu enfoque tecnológico no desenvolvimento de células de bateria, sistema de gerenciamento de bateria (SGB), sistema de monitoramento em nível de estação (SCS) e sistema de operação e manutenção inteligente (OPS).

Todos os produtos de bateria da Shanghai Electric Guoxuan foram aprovados em testes de segurança de terceiros nacionais e de classe mundial, como GB/T36276-2018, IEC62619 e UL1973. Seu SGB pode fornecer monitoramento sistemático multiníveis de bateria, gerenciamento e proteção para células, módulos, clusters de bateria e pilhas de baterias. O SCS oferece gerenciamento abrangente de proteção e controle em nível de sistema, enquanto o OPS aproveita ao máximo o poder da SEunicloud, a plataforma de Internet industrial da Shanghai Electric, para obter o monitoramento e gerenciamento completos do sistema de armazenamento de energia.

Explorando um modelo de negócios diversificado para aumentar o valor do armazenamento de energia

Ao longo dos anos, as soluções de armazenamento de energia da Shangai Electric vêm impulsionando uma série de projetos de demonstração na China, o que permite à empresa criar um modelo de negócios diversificado. Esses projetos incluem microrredes de armazenamento de energia, armazenamento de energia industrial e comercial, armazenamento de energia do lado da rede, armazenamento de energia + nova energia, armazenamento de energia fotovoltaica compartilhada, armazenamento de energia + soluções de carregamento. Um dos principais exemplos é a usina de armazenamento de energia Golmud, a primeira usina independente de armazenamento de energia compartilhada da China. O projeto conecta a cadeia de suprimentos para criar um ecossistema de armazenamento de energia que abrange desenvolvimento de projetos, operação, fornecimento de equipamentos, construção e operação e manutenção.

Links relacionados:

www.shanghai-electric.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric