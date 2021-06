Shanghai Electric se convierte en el centro de atención de la SNEC 2021 al presentar su nuevo sistema de gestión de baterías (BMS)

SHANGHÁI, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd ("Shanghai Electric Guoxuan"), subsidiaria de Shanghai Electric (601727.SS y 02727.HK), presentó sus soluciones energéticas diseñadas para empoderar un futuro neutro en carbono durante la 15.ª Conferencia y Exposición Internacional de Generación de Energía Fotovoltaica y Energía Inteligente (SNEC 2021) celebrada en Shanghái hace unos días. Las soluciones de Shanghai Electric reveladas en la exposición, centradas en seis de las principales áreas del nuevo sector energético, consisten en la creación de un nuevo ecosistema de energía ecológica que comprende: energía sin emisiones de carbono, producción de hidrógeno verde, conservación de la energía industrial, transporte y edificios ecológicos, y almacenamiento de energía inteligente.

En el evento, el sistema de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) de Shanghai Electric Guoxuan para el almacenamiento de energía electroquímica recibió el premio Megawatt Jadeite, por su diseño innovador que aborda uno de los defectos inherentes de la arquitectura de los sistemas de gestión de baterías tradicionales. Con su diseño jerárquico y gestión de procesos de módulos funcionales, el sistema puede rastrear y controlar el estado operativo de todos los equipos dentro del sistema de almacenamiento de energía con alta precisión y velocidad. La arquitectura optimizada del sistema le permite capturar la dinámica de las fallas en tiempo real a través del sistema en la nube y lograr un registro de fallas a nivel de milisegundos.

El almacenamiento de energía es un componente clave para posibilitar la transición a las energías limpias debido a su potencial para superar las características intermitentes, inmanejables y remotas de las fuentes de energía renovables. La implementación masiva y el rápido crecimiento de la infraestructura de energía renovable en todo el mundo hace que las tecnologías de almacenamiento que mejoran la flexibilidad del suministro de las nuevas energías sean sumamente necesarias.

Tras años de desarrollo, el mercado global del almacenamiento de energía ha comenzado a tomar forma y se prevé que experimente un crecimiento significativo en los próximos años. En 2021, Estados Unidos se ha convertido en el líder mundial en la adopción de baterías para la red y para energías renovables, y su mercado ya representa el 41 % de la implementación global del almacenamiento de energía. Impulsada por las políticas de cambio climático adoptadas por un número cada vez mayor de países, se proyecta que Europa ocupe el segundo lugar en el mercado mundial de almacenamiento de energía para 2023. En 2020, la capacidad de almacenamiento de energía instalada de China alcanzó los 35,6 GW, lo que representa el 18,6 % de la capacidad total global.

Dado su papel fundamental en la aceleración de la próxima ola de la revolución energética, el almacenamiento de energía es fundamental para la transformación y el avance del sector energético de China y del mundo. En este contexto, Shanghai Electric es pionera en una nueva frontera para las energías renovables impulsada por equipos de almacenamiento de energía eficientes y estables. Basada en sus tecnologías inteligentes y sus herramientas digitales líderes a nivel mundial, la empresa ha elaborado una hoja de ruta y una estrategia para los productos y las soluciones de almacenamiento de energía, que ya se encuentran encaminados para empoderar a toda la nueva cadena de valor de la energía en su avance hacia un futuro más sostenible y ecológico.

El año 2021 marcó un nuevo hito para Shanghai Electric en su esfuerzo por explorar soluciones de almacenamiento de energía, cuando Shanghai Electric Guoxuan firmó un memorando con Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) para desarrollar en conjunto una nueva generación de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) de iones de litio.

Una solución de almacenamiento de energía inteligente integral impulsada por "una celda y tres sistemas"

Desde la acera de la I+D, Shanghai Electric Guoxuan ha asumido el compromiso de desarrollar y refinar una serie de productos estandarizados con el objetivo de aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia general de los sistemas de almacenamiento de energía. La empresa también planea construir una solución de energía inteligente integral con un enfoque tecnológico basado en el desarrollo de celdas de baterías, un sistema de gestión de baterías (BMS), un sistema de monitoreo a nivel de estación (SCS) y un sistema inteligente de operación y mantenimiento (OPS).

Todos los productos de baterías de Shanghai Electric Guoxuan han pasado las pruebas de seguridad más estrictas nacionales y de terceros, incluyendo las GB/T36276-2018, IEC62619 y UL1973. Su BMS puede proporcionar monitoreo, administración y protección de baterías sistemático multinivel que cubre la celda, el módulo, el grupo de baterías y las pilas de baterías. El SCS ofrece protección de control integral a nivel de sistema y gestión de seguridad, mientras que el OPS aprovecha al máximo el poder de SEunicloud, la plataforma de Internet Industrial de Shanghai Electric, para lograr el monitoreo y la gestión del ciclo de vida completo del sistema de almacenamiento de energía.

Explorar un modelo de negocios diversificado para mejorar el valor del almacenamiento de energía

A lo largo de los años, las soluciones de almacenamiento de energía de Shanghai Electric han estado impulsando una serie de proyectos piloto en China, lo que le permite a la empresa crear un modelo de negocios diversificado. Estos proyectos incluyen microrredes de almacenamiento de energía, almacenamiento de energía industrial y comercial, almacenamiento de energía en la red, energía nueva + almacenamiento de energía, almacenamiento compartido de energía fotovoltaica, y almacenamiento de energía + soluciones de carga. Uno de los ejemplos más importantes es la Central eléctrica de almacenamiento de energía de Golmud, la primera central eléctrica independiente de almacenamiento compartido de energía de China. El proyecto vincula la cadena de suministro para crear un ecosistema de almacenamiento de energía que abarque el desarrollo, la operación, el suministro, la construcción, y la operación y el mantenimiento de proyectos.

Enlaces relacionados:

www.shanghai-electric.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

FUENTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric